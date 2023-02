A Roma il corteo per la libertà di Öcalan, per il PKK e le popolazioni terremotate

Le immagini di Renato Ferrantini del corteo di Sabato a Roma raccontano una giornata che ha visto il concentramento della manifestazione pacifica a piazza Esquilino dalle 14.30 con la partecipazione di molte e molti in solidarietà delle popolazioni siriane e turche colpite dal terremoto, a rivendicare ancora una volta la scarcerazione di Öcalan, leader del confederalismo democratico detenuto in regime di isolamento sull’isola di Imrail da 24 anni e l’eliminazione dei PKK (partito dei lavoratori del Kurdistan) dalla lista delle organizzazioni terroristiche.

Restituiamo qui le foto del corteo che dopo svariati tentativi sono state rimosse dai nostri social da Meta giustificando l’atto in quanto ” Your post goes against our Community Guidelines in violence or dangerous organisations“.