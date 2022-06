Facciamo rumore

Da ieri stiamo facendo circolare informalmente questo appuntamento a seguito dei terribili fatti che hanno riguardato Cloe Bianco, uccisa dall’intolleranza e dalla discriminazione.

Invitiamo docenti, studenti, associazioni, semplici solidali ad essere con noi domani mattina, a partire dalle 11, sotto al MIUR, ricordando però anche l’appuntamento lanciato davanti al Senato contro il DDL Maiorino, che criminalizza il lavoro dell* sex workers e le loro vite. Perché non accada mai più.

Il mondo della scuola è travolto da una notizia terribile: IL SUICIDIO DI CLOE BIANCO

Una donna veneta transgender, una docente di fisica relegata a “mansioni di segreteria”, che affida al mondo virtuale la sua storia di solitudine, intolleranza, discriminazione e odio, davanti alla quale proviamo un dolore lacerante.

Crediamo ancora, con tutte le nostre forze, che la scuola che frequentiamo, quella in cui lavoriamo e mandiamo i nostri figli e le nostre figlie, debba essere IL luogo in cui si impara il rispetto e si riconosce la dignità di qualunque essere umano. Il luogo della cura di sé e dell’altrǝ da sé, dell’empatia, dell’uguaglianza.

Abbiamo invece davanti agli occhi, i nostri, fissi in quelli della foto di Cloe che ci guarda da tutti i giornali, l’ennesimo fallimento.

Il fallimento di una scuola che non ha saputo accogliere e di una comunità intera che non ha voluto vedere.

Una scuola che voglia essere “inclusiva”, di tuttə e per tuttə, non può tacere di fronte a questa atrocità.

BISOGNA REAGIRE. La storia di Cloe ci impone di fare rumore, di uscire dalle nostre scuole e dalle nostre case, di ritrovarci, per salutarla e per prometterci che proveremo, ancora e sempre, a far sì che non succeda mai più.

Immagine da pagine Facebook di CLAP – Camere del Lavoro Autonomo e Precario