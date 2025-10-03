È sciopero generale per la Palestina

Sta succedendo qualcosa di inedito in questi giorni in Italia. Cortei fiume, blocchi di porti, stazioni, e tangeziali, manifestantǝ che con determinazione sfidano i divieti della polizia. Fino ad arrivare all’indizione dello sciopero generale in difesa dell’ordine costituzionale da parte di CGIL con Usb, Cobas, Adl Cobas, Sial Cobas, Clap e altre sigle di categoria. Uno sciopero generale indetto da uno dei più grandi sindacati confederali insieme alle varie sigle del sindacalismo di base e conflittuale. Uno sciopero indetto non rispettando il preavviso e invocando l’articolo 2 della legge 146/1990 «in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori». E aprendo un conflitto con le istituzioni sulle norme che regolano lo sciopero nei settori pubblici essenziali.

Una situazione inedita. Dopo anni in cui il movimento transfemminista ha tentato di riatualizzare lo strumento dello sciopero praticamente ignorata dal sindacato confederale, che invocava la differenza tra lo sciopero per questioni economiche e la lotta politica. Dopo anni di lotte dei e delle precarie in vari settori tra il pubblico e il privato che hanno cercato di organizzarsi superando le divisioni sindacali tra confederali e sindacati di base con grandi difficoltà. Dopo anni in cui l’unità dei sindacati era stata trovata a destra con UIL e CISL, e non a sinistra con le sigle del sindacato di base.

Ed oggi, dopo anni di lavoro, di conflitti, e di incapacità di comprendersi, ci sono più di cento piazze condivise in tutta Italia.

Dopo giorni di mobilitazione incredibile. Solo ieri: manifestantǝ sono entrati nelle piste dell’aeroporto di Caselle a Torino, a Napoli è stato caricato il corteo che tentava di entrare nel porto per bloccare una nave con un carico diretto in Israele, a Palermo è stata bloccata l’entrata al “villaggio dell’esercito” e poi il porto, bloccata la stazione di Brescia e di Firenze, e a Bologna ci sono stati scontri con lacrimogeni tirati ad altezza dei manifestantǝ di fronte la stazione centrale. E poi decina di migliaia di persone a Milano, a Roma, e in tantissime capitali europee e di tutto il mondo.

Oggi è una giornata inedita, sono decine le scuole chiuse, con cortei spontanei verso i punti di concentramento, con lavoratrici e lavoratori della scuola che sfidano dirigenti scolastici e sanzioni, facendo i conti in tasca su quanto sarà difficile arrivare alla fine del mese, ma che hanno deciso di scioperare. In moltissime scuole di Roma da stamattina presto si leggevano cartelli «a causa dell’adesione allo sciopero la scuola rimarrà chiusa». In una scuola sempre più autoritaria, dove è rientrato il voto in condotta, il voto numerico alle scuole primarie, un codice di condotta delle insegnati usato contro di loro, e l’USR del Lazio che ha aperto l’anno scolastico con un avviso ai e alle dirigenti scolastiche di non far votare alcuna mozione su Gaza.

In una scuola dove la libertà di insegnamento è minata, da Gaza alla questione dell’identità di genere e dei diritti delle persone trans, per arrivare al dibattito in Parlamento sul consenso informato. Una scuola che oggi è per le strade e sciopera.

Oggi è una giornata inedita per l’Italia che sventola la bandiera della Palestina come un segno di giustizia anche per sé stessa. Guardare al genocidio in Palestina non può che farci aprire gli occhi anche su quello che succede ogni giorno nelle nostre strade, luoghi di lavoro, e scuole. Una società sempre più povera, razzista e machista, con un governo che aizza la guerra tra poveri, oggi scende in piazza per la Palestina, contro il genocidio, e il governo italiano complice di Israele. E speriamo sia soltanto l’inizio di una lunga lotta.

Immagine di copertina di Marta D’avanzo

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno