Domani arriva dinamo print

Tra poche ore il numero zero di Dinamo Print sarà scaricabile gratuitamente dal nostro sito. Per noi è una sfida importante. Abbiamo ragionato per mesi su cosa significasse fare una rivista cartacea ai tempi di internet, che forma darle, quali argomenti trattare, che contributi inserire. Solo dopo lunghe discussioni e confronti anche accesi, come è ogni scelta vissuta con passione, siamo arrivati a un punto fermo: «Né un magazine generalista, né una rivista di dibattito di movimento», come leggerete domani nell’editoriale di apertura.

Alla fine della discussione interna, mentre eravamo alle prese con l’impaginazione, però, nel mondo è successo qualcosa che ha fatto saltare il tavolo. Un virus che pare sia partito da Wuhan è arrivato nella pianura padana e da lì nelle altre regioni d’Europa. Mentre correggevamo finalmente le bozze, inserivamo le didascalie, limavamo le ultime parole, all’improvviso l’Italia è diventata zona rossa. Difficile stampare e distribuire l’oggetto rivista, impossibile presentarla dal vivo – tra centri sociali, bar e librerie.

Che fare? Di necessità virtù, come sempre.

Mentre la crisi economica che segue a ruota quella sanitaria affonda i denti in una parte crescente della popolazione, abbiamo deciso di rendere gratuita e accessibile a tutti la versione digitale di questo primo numero della rivista. Scaricatela, inoltratela, regalatela, fatela notare, mandatela ai vostri “congiunti”. È per voi che ci leggete, che ci seguite e che quando abbiamo chiesto una mano ci avete sempre sostenuto.

Quella che troverete domani sul sito è l’edizione digitale, ma ce ne sarà anche un’altra cartacea. Vi consigliamo di andarla a cercare, osservarla, sfogliarla. Lontano dagli schermi di computer e cellulari che mai come ora ci ipnotizzano, senza il rischio che il suono delle onnipresenti notifiche distragga la lettura, con un oggetto fisico tra le mani dotato di un peso specifico siamo sicuri che le parole e le foto di Dinamo Print daranno un piacere molto più grande. Dal 10 maggio la troverete nelle librerie che stanno riaprendo e già dalla prossima settimana potrete ordinarla per posta, scrivendoci a dinamoprint@gmail.com.

Mancano solo poche ore, poi… buona lettura.

Il 2 maggio alle 19 presenteremo la rivista in diretta facebook