Dl Sicurezza: la repressione del dissenso attraverso la tutela delle forze di polizia

Dallo scorso 11 aprile, il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana italiana si è trasformato in un decreto che si appresta ad essere convertito in legge. Coerentemente con il suo contenuto autoritario e antidemocratico, pensato e disegnato per reprimere il dissenso e colpire duramente le più disparate soggettività già socialmente vulnerabili, le sue modalità di introduzione sono anch’esse antidemocratiche: come al solito emergenziali, motivate da improbabili ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, con tanto di voto di fiducia, al riparo da quella che dovrebbe essere la naturale dialettica democratica. D’altronde, i cosiddetti pacchetti sicurezza, varati dai governi di ogni colore e provenienza, hanno da sempre assunto la forma del decreto (ricordiamo i decreti “Maroni”, d.l. 23 maggio 2008, n. 92; “Minniti”, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14; “Salvini”, d.l. 4 ottobre 2018, n.113). Non c’è dunque da meravigliarsi, ma neanche da arrendersi.

Uno Stato che a forza di decreti si preoccupa dell’ampliamento delle tutele delle forze di polizia, relegando all’oblio delle sue agende politiche la strage che da oltre un anno si sta consumando nelle galere sempre più sovraffollate, è uno Stato che sta dichiaratamente affinando e ampliando un potere di sopraffazione sui corpi, utilizzato per incapacitare la vulnerabilità sociale e reprimere il dissenso.

Sotto l’apparente neutralità di approntare una tutela efficace alle forze dell’ordine si introducono nuovi reati, ampliando le pene di quelli già esistenti e aggiungendo senza alcun criterio di ragionevolezza delle nuove circostanze aggravanti. Sempre nel capo terzo del decreto, dedicato alla tutela delle forze di polizia, si prevedono i nuovi reati di rivolta penitenziaria, così come nei luoghi di accoglienza e trattenimento per migranti. C’è da dire, però, che la forza di polizia, nell’adempimento del suo mandato di tutela dell’ordine pubblico, è tutto fuor che neutrale. Mantenere l’ordine, specie nelle piazze o nelle strade dove si svolge una protesta, tanto più quando pacifica, (spazi di libertà, questi sì, che dovrebbero essere tutelati secondo i dettami della nostra democrazia costituzionale) significa conservare un determinato ordine sociale e di classe, che è anche un ordine simbolico. Ed è proprio rispetto all’accaparramento di questo capitale simbolico che si comprende l’inquietudine scomposta del governo nel troncare l’iter legislativo per ragioni, come ammette lo stesso Ministro dell’Interno, “di opportunità”.

È un consenso di cui si nutrono i populismi di ogni sorta, in quelle che il filosofo Luigi Ferrajoli chiama demoastenie. Si tratta di un consenso passivo e vacillante, sorretto da una paura artificiale sul quale hanno soffiato e continuano a soffiare i governi preoccupati dalla costante perdita di legittimazione politica. Quest’ordine simbolico viene preservato e nutrito a suon di decreti, nuovi reati, misure di sicurezza e più potere alla polizia che ne è garante.

Si finisce in una forma patologica di democrazia, in cui il popolo è inteso come soggetto passivo non autorizzato ad attivarsi per concorrere democraticamente alla politica nazionale.

La piazza e le strade, invece, diventano terreno di contesa e di comunicazione unilaterale. Quanti feriti tra le forze di polizia, quanti facinorosi tra le fila dei manifestanti. In questo modo, il corpo degli agenti viene strumentalizzato, divenendo esso stesso mezzo di repressione. Non solo attraverso le braccia armate di scudi e manganelli, ma anche attraverso i referti medici, dal quale conseguiranno anni di galera per i manifestanti. Questi ultimi, magari, individuati in modo approssimativo tramite le bodycam previste dall’art. 21 del decreto, da cui vengono estratte immagini decontestualizzate da utilizzare per risalire ai volti presenti in situazioni concitate, come quelle che si verificano durante una carica della polizia.

Dietro la repressione del dissenso e il contenimento muscolare della marginalità sociale, sulle strade, in carcere o nei CPR, c’è un non tanto velato desiderio di disciplinamento e di addocilimento forzato. Manifestare oggi è quindi necessario per poterlo fare anche domani, in ogni luogo.

Immagine di copertina di Renato Ferrantini

