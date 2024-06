Diritti, libertà, uguaglianza: appello per la cancellazione dell’articolo 5

In occasione del decimo anniversario dell’articolo 5 del decreto Renzi-Lupi, movimenti, associazioni, accademici e istituzioni lanciano un appello per la sua abrogazione. Da dieci anni, questa norma esclude dall’anagrafe le persone costrette ad accettare affitti in nero e chi vive in stabili occupati e nega l’accesso ai diritti fondamentali come il voto, il welfare e i servizi pubblici. L’articolo 5 ha impedito anche a molti stranieri di ottenere la cittadinanza e il permesso di soggiorno.

La cancellazione di questa legge migliorerebbe la qualità della vita di molte persone e renderebbe più accurati i registri anagrafici, con beneficio anche per le politiche pubbliche. È tempo di invertire la tendenza e riconoscere i diritti a chi ne è stato privato. Le organizzazioni firmatarie chiedono con forza la rimozione dell’articolo 5 per garantire l’accesso ai servizi e ai diritti legati all’iscrizione anagrafica a tutti coloro che ne sono stati esclusi finora.

Questa iniziativa è in continuità con le numerose mobilitazioni che a Roma e in altre città si sono svolte negli ultimi anni; è una tappa di un percorso che proseguirà con determinazione fino a raggiungere l’obiettivo della piena inclusione nei diritti.

Appello

Sono trascorsi dieci anni dall’introduzione, nel nostro ordinamento, dell’articolo 5 del decreto-legge n. 47/2014, rubricato «Lotta all’occupazione abusiva di immobili» (poi convertito con la L. 80/2014). La disposizione ha previsto che «chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non possa chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi» (acqua, luce, gas, telefonia fissa). Inoltre, vieta a coloro che occupano abusivamente immobili di edilizia residenziale pubblica la partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi cinque anni a decorrere dalla data di accertamento dell’occupazione abusiva.

L’articolo 5 colpisce moltissime persone – decine di migliaia solo nelle grandi città. Esclude dall’anagrafe sia chi è costretta/o ad accettare affitti in nero sia chi ha occupato per necessità e impedisce l’esercizio di numerosi diritti. In Italia il diritto di voto e l’accesso a misure di welfare essenziali – tra cui l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e la conseguente assegnazione di un medico di base, la piena partecipazione al sistema di istruzione e l’iscrizione ai centri per l’impiego – così come la fruizione di servizi pubblici di base – l’allaccio alle utenze di acqua, luce e gas, nonché l’ingresso nella graduatoria per ottenere un alloggio popolare – sono legati, in alcuni casi de iure, mentre in altri semplicemente di fatto, all’iscrizione anagrafica. Alle persone non italiane, inoltre, l’articolo 5 impedisce di maturare i requisiti per ottenere la cittadinanza e, per effetto delle prassi illegittime sviluppate da molte Questure, ostacola il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’articolo 5, in sostanza, rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali: senza iscrizione anagrafica è impedito o gravemente limitato l’esercizio di diritti rilevanti che riguardano la sfera sanitaria, sociale, previdenziale, economica. Questa norma ha peggiorato radicalmente la qualità della vita di moltissime persone e ha contribuito ad aumentare la loro marginalizzazione sociale.

L’articolo 5, di conseguenza, pone rilevanti problemi di legittimità costituzionale: comporta una lesione del diritto inviolabile alla residenza, del principio della pari dignità sociale (artt. 2 e 3 Cost.), della libertà di residenza e dimora, funzionali alla libertà di movimento e circolazione (art.16 Cost.), del diritto alla salute (art.32 Cost.) e di quello all’unità del nucleo familiare (art. 29 Cost.).

Nel 2017 il legislatore ha provato a limitare la portata escludente dell’articolo 5, consentendo ai/alle sindaci/che di iscrivere all’anagrafe le e gli occupanti in presenza di minori e di «persone meritevoli di tutela» (art.5, comma 1 quater, del d.l. n.47/2014 come modificato dal d.l. n. 14/2017). A partire dal 2022, alcune amministrazioni comunali hanno usato lo strumento della deroga: il sindaco di Roma e poi quello di Palermo hanno emanato direttive che invitano le rispettive amministrazioni comunali a riconoscere la residenza a chi, vivendo in immobili occupati, rientri in comprovati criteri di fragilità socio-economica. Si tratta di azioni importanti dal punto di vista politico, ma largamente insufficienti sul piano materiale. La diffusione in altri territori di queste iniziative è estremamente limitata. Inoltre, a Roma – che ha attuato la prima e più avanzata sperimentazione – per effetto degli specifici meccanismi previsti nella circolare attuativa emanata a seguito della direttiva, il numero di persone che ha ottenuto il riconoscimento della residenza è significativamente inferiore al numero complessivo di quelle occupanti.

Per queste motivazioni, è indispensabile e urgente andare oltre la logica della deroga e delle sue complesse attuazioni locali eliminando l’articolo 5 dal nostro ordinamento. In questo modo, le persone finora escluse dall’esercizio dei diritti fondamentali potrebbero finalmente accedere ai servizi e ai diritti legati all’iscrizione anagrafica.

Anche le istituzioni otterrebbero un netto vantaggio da questa cancellazione. Allo stato attuale, infatti, i registri anagrafici – funzionali alla corretta programmazione delle politiche territoriali – non sono in grado di fornire informazioni precise e accurate circa l’insieme effettivo delle persone che dimorano abitualmente in un determinato contesto territoriale o che, prive di una dimora abituale, vi sono comunque legate in senso anagrafico.

L’anagrafe, in sostanza, non riesce a raggiungere uno dei suoi obiettivi primari: rappresentare correttamente le reali condizioni sociosanitarie e abitative delle fasce sociali più impoverite. Di conseguenza, le politiche e le risorse che vengono messe in campo per affrontare questioni strutturali ed emergenziali risentono di queste distorsioni sistematiche. La cancellazione dell’articolo 5, viceversa, renderebbe la qualità dei registri anagrafici significativamente migliore, con benefici rilevanti per le politiche pubbliche.

Per tutte queste ragioni facciamo appello ai partiti e alle forze politiche. A dieci anni dalla sua introduzione, è tempo di cancellare l’articolo 5 dal nostro ordinamento. Le donne e gli uomini, i bambini e le bambine escluse dall’esercizio dei diritti fondamentali non possono più aspettare.

Per aderire come organizzazioni, singolɜ, rappresentanti istituzionali: appelloarticolo5@gmail.com

L’immagine di copertina è dell’archivio di DinamoPress

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno