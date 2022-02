Dinamoprint #4 a Bologna

Municipio Zero e Dinamopress insieme presentano il quarto numero di Dinamoprint dal titolo “Transizioni: città e corpi fuori norma”.

H. 15.30 per la sezione Passaggi Urbani saranno presenti Alberto de Nicola, Sarah Gainsforth, Rossella Marchini (in collegamento.

Se nelle città si svolgono i flussi della produzione e della riproduzione, tanto da diventare specchio della società, enormi macchinari complessi sempre in movimento, cosa è successo quando questi macchinari si sono bruscamente bloccati con la pandemia? Come andare a rintracciare nelle pratiche di solidarietà messe in campo nelle città negli ultimi due anni quei dispositivi in grado di modificare il funzionamento di tali macchine? Perché le città hanno la loro attuale forma, cosa c’entrano i tagli al welfare con lo spazio, e come immaginare un nuovo uso collettivo degli spazi? Come saranno le città post-pandemia, tra sviluppo e disuguaglianze? Dove poter agire per trasformare radicalmente queste macchine?



H. 18.00 per la sezione Fuori Binario, un dialogo con Porpora MarcascianoParleremo di dissidenze sessuali, soggettività lgbtqi+, movimenti e realtà che vogliono superare il binarismo come modalità di pensare e organizzare la nostra società, nella convinzione che – come afferma Marlene, attivista argentina – «essere trans è una posizione politica».

La presentazione è a cura di Municipio Zero e Dinamopress, nelle quali pagine facebook sarà possibile accedere alla diretta streaming.

Qui l’evento Facebook