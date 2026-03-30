Dinamo redazione aperta, una serata insieme

Da 2014 la nostra redazione contribuisce all’informazione indipendente, alla narrazione e all’autonarrazione dei movimenti, da Roma e con uno sguardo aperto al mondo.

Nel corso di questi anni abbiamo costruito momenti pubblici, dibattiti, presentazioni, festival. Sono stati momenti importanti per noi, che siamo un mezzo di comunicazione online. Questi incontri ci hanno permesso di conoscere il nostro pubblico e farci conoscere, di costruire relazioni e di rafforzare reti.

A distanza di tempo da quei momenti abbiamo immaginato di nuovo un momento assieme, senza schermi davanti agli occhi. Abbiamo pensato a una serata – il 10 aprile alle 18.30 a Esc atelier autogestito (Via dei Volsci, 159 Roma) – per (re)incontrarci, tra chi sta dietro agli articoli di questo portale e il suo pubblico.

Pensiamo che possa essere interessante conoscerci e confrontarci per rispondere a curiosità, fare e ricevere domande reciprocamente, dare e avere feedback e magari anche immaginare, con chi vorrà partecipare, possibili orizzonti di collaborazione futura.

Uno degli appuntamenti del Festival di DinamoPress 2025

Dinamo ha sempre cercato di produrre una informazione schierata e partigiana, ma anche plurale e mai identitaria, al di fuori di perimetri ideologici o steccati di area. Per questo è importante in questo momento tornare a incontrare il nostro pubblico.

Viviamo in un contesto globale di regime di guerra che vede l’informazione libera sotto pesante attacco. In uno scenario politico preoccupante, il nostro lavoro deve raccogliere sfide e guardare a nuovi orizzonti, sempre con nuove energie e nuove bussole.

Produrre informazione indipendente dal basso in questo contesto è sempre più urgente e vitale, per orientarsi e per sostenere la pluralità delle lotte e delle resistenze.

Il nostro compito quotidiano non è semplice e anche per questo crediamo che il confronto con chi ci legge sia essenziale.

Vi invitiamo pertanto a questo momento assieme. Il programma della serata prevede alle 18.30 una presentazione della redazione e delle forme e modalità del nostro lavoro collettivo. Alle 19.30 ci sarà un momento aperto di domande e confronto con il pubblico e, per finire, alle 20.30 un piccolo aperitivo serale.

Vi aspettiamo!

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La copertina è di DinamoPress

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