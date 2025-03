Difendiamo la storia: Stonewall non si cancella

Il 13 febbraio 2025, il National Park Service, in seguito a un ordine esecutivo emanato dall’amministrazione Trump il 20 gennaio 2025, che impone di “riconoscere [solo] due sessi, maschile e femminile, [che] non sono modificabili,” ha rimosso ogni riferimento alle persone transgender dalle pagine web dello Stonewall National Monument a Manhattan. Successivamente, sono stati eliminati anche la parola “queer” e la lettera “Q”.

In qualità di studiosi di storia e della politica della sessualità e del genere, scriviamo per attestare che queste modifiche non trovano alcun fondamento nei documenti storici relativi agli eventi commemorati dal monumento.

Lo Stonewall National Monument commemora un evento fondamentale nella storia dell’attivismo LGBTQ+. Nell’estate del 1969, durante un conflitto durato sei giorni e comunemente noto come i riot di Stonewall, i newyorkesi LGBTQ+ resistettero alla sistematica vessazione e ai maltrattamenti da parte della polizia in una serie di scontri che si protrassero per giorni nel Greenwich Village. I frequentatori dello Stonewall Inn e i partecipanti all’insurrezione erano perlopiù giovani newyorkesi che sfidavano le norme dominanti sulla sessualità e sul genere.

Foto di Warren K. Leffler. Manifestazione per i diritti LGBTQIA+ alla Convention del partito democratico a New York City nel 1976

Alcuni si identificavano come gay, lesbiche o queer, mentre altri vivevano parte o tutta la loro vita come appartenenti a un genere diverso da quello loro assegnato alla nascita. Alcuni si definivano “drag queen” o “crossdresser”, altri “transessuali” o “travestiti”, mentre altri ancora utilizzavano termini ambigui che descrivevano sia l’orientamento sessuale sia variazioni nell’espressione di genere. I rivoltosi di Stonewall provenivano da contesti socioeconomici diversi, appartenevano a varie identità razziali ed etniche e usavano termini differenti per descrivere sé stessi. Questa varietà e complessità nell’espressione di genere e nella sessualità erano caratteristiche comuni ai movimenti di liberazione gay, al femminismo lesbico e ai movimenti trans dell’epoca, che – come tutti i movimenti sociali – erano segnati da dibattiti e divergenze linguistiche, ma anche da una visione condivisa di liberazione.

La diversità nell’orientamento sessuale e nell’espressione di genere, due forme di variazione umana spesso intrecciate tra loro, è un dato storicamente verificabile, anche se i termini utilizzati dalle diverse società e i loro significati specifici cambiano nel tempo. Nel 1969, né “transgender” né “queer” erano comunemente usati come termini identitari, ma lo erano invece “transessuale”, “travestito” e altri termini simili, adottati anche da persone presenti allo Stonewall Inn e alle proteste che seguirono. Tra gli esempi più noti vi sono Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, influenti attiviste assegnate maschi alla nascita, ma che per periodi della loro vita adulta vissero come donne.

I partecipanti ai riot di Stonewall sfidarono sia la discriminazione basata sui partner sessuali che sceglievano, sia quella legata al modo in cui esprimevano il proprio genere nella vita quotidiana. Gli sforzi per contrastare entrambe queste forme di oppressione furono parte integrante dei moti del 1969 e della successiva lotta per i diritti civili.

Qualsiasi resoconto accurato dei moti di Stonewall e della battaglia per i diritti civili LGBTQ+ deve riconoscere l’intera gamma di persone che vi presero parte e l’ampiezza delle oppressioni che affrontarono. Le azioni del National Park Service riducono questi eventi a una narrazione limitata alla sola questione dell’orientamento sessuale, un’interpretazione priva di fondamento storico che distorce l’eredità di questo momento cruciale della storia americana.

La possibilità di aggiungere firme è terminata alle 17:00 (EST) del 19 febbraio 2025. Per informazioni su questo tema o sulla lettera contatta Gabriel Rosenberg. Vi invitiamo a diffondere ampiamente questa lettera sui social media e attraverso le vostre reti personali.

Firmatari

Gabriel N. Rosenberg, professore associato di Studi di genere, sessualità e femminismo e di Storia, Duke University Emily Hobson, professoressa associata di Storia e Studi di genere, razza e identità, University of Nevada, Reno Timothy Stewart-Winter, professore associato di Storia, Rutgers University-Newark Marc Stein, professore Jamie and Phyllis Pasker di Storia, San Francisco State University Margot Canaday, professoressa Dodge di Storia, Princeton University Julio Capó, Jr., professore associato di Storia e Discipline umanistiche pubbliche, Florida International University Susan Stryker, distinguished visitor, Michelle R. Clayman Institute for Gender Research, Stanford University, e professoressa emerita di Studi di genere e delle donne, University of Arizona John D’Emilio, professore emerito di Storia e Studi di genere e delle donne, University of Illinois Chicago Joanne Meyerowitz, professoressa Arthur Unobskey di Storia e professoressa di Studi americani, Yale University Jennifer Nash, professoressa Jean Fox O’Barr di Studi di genere, sessualità e femminismo, Duke University Estelle B. Freedman, professoressa Robinson emerita di Storia degli Stati Uniti, Stanford University Jennifer Brier, professoressa di Studi di genere e delle donne e di Storia, University of Illinois Chicago David K. Johnson, professore di Storia, University of South Florida Kwame Holmes, ricercatore residente, Human Rights Program, Bard College George Chauncey, professore DeWitt Clinton di Storia, Columbia University Beans Velocci, professoressa assistente di Storia e Sociologia della scienza e docente principale negli Studi di genere, delle donne e della sessualità, University of Pennsylvania Andrea Friedman, emerita di Storia e Studi di genere, delle donne e della sessualità, Washington University in St. Louis C. Riley Snorton, professore Mary R. Morton di Inglese, Studi sulla razza, diaspora e indigenità, e Studi di genere e sessualità, University of Chicago Adriane Lentz-Smith, professoressa associata di Storia, Studi africani e afroamericani e Studi di genere, sessualità e femminismo, Duke University Salonee Bhaman, faculty fellow, NYU Anthony Petro, professore associato di Religione e Studi di genere, delle donne e della sessualità, Boston University Amanda Littauer, professoressa associata di Storia e presso il Center for the Study of Women, Gender, and Sexuality, Northern Illinois University Christina Hanhardt, professoressa associata di Studi americani, University of Maryland, College Park Wendy Rouse, professoressa, San Jose State University Nayan Shah, professore di Studi americani e Storia, University of Southern California Nicholas L. Syrett, preside associato e professore di Studi di genere, delle donne e della sessualità, University of Kansas Whitney Cox, professoressa assistente di Religioni del mondo, Rowan University Greta LaFleur, professoressa associata di Studi americani e Studi di genere e sessualità, Yale University Stephen Vider, professore associato di Storia, Bryn Mawr College Roderick A. Ferguson, professore William Robertson Coe di Studi di genere, delle donne e della sessualità e Studi americani, Yale University Jason Ruiz, professore di Studi americani, University of Notre Dame Myra Billund-Phibbs, dottoranda in Storia, University of Minnesota Jake Newsome, Ph.D., direttore, The Pink Triangle Legacies Project Leisa D. Meyer, professoressa di Studi americani, Studi di genere, delle donne e della sessualità e Storia, The College of William & Mary Lisa Duggan, professoressa di Studi americani e Studi di genere e sessualità, Dipartimento di analisi sociale e culturale, New York University John F. Anderies, direttore, John J. Wilcox, Jr. Archives and Library, William Way LGBT Community Center, Philadelphia Laurie Marhoefer, professoressa di Storia, University of Washington Lisa Arellano, associate director of research, The Mills Institute at Northeastern University e co-editor di Queer Pasts Matthew H. Sommer, professore Bowman Family di Storia, Stanford University Rachel Hope Cleves, professoressa di Storia, University of Victoria, British Columbia Emory Ogaard, studioso indipendente di Storia trans*, genere e sessualità La Marr Jurelle Bruce, professore associato di Studi americani, University of Maryland, College Park Channing Gerard Joseph, professore Ferris di Giornalismo, Princeton University Grace Lavery, professoressa associata di Inglese, University of California at Berkeley, e ex general editor di Transgender Studies Quarterly Rebecca Davis, professoressa Miller Family Endowed Early Career di Storia, University of Delaware Judith M. Bennett, professoressa Hardy emerita di Storia, UNC-Chapel Hill e professoressa Hubbard emerita di Storia, University of Southern California Zavier Nunn, Mellon Fellow, Society of Fellows and the Heyman Center of the Humanities, Columbia University Dan Royles, professore associato di Storia, Binghamton University Jack Halberstam, professore David Feinson di Discipline umanistiche, Columbia University Molly Tambor, professoressa associata di Storia, Long Island University Post Marie-Amélie George, professoressa di Diritto, Wake Forest University School of Law Nick Ota-Wang, MA, storico indipendente e studioso di Storia LGBTQ+ negli Stati Uniti, Board Member – LGBTQ+ History Association Eric Gonzaba, professore assistente di Studi americani, California State University, Fullerton Katelyn Spencer, dottoranda in Storia, Louisiana State University Paul Renfro, professore associato di Storia e faculty affiliata in Studi di genere, delle donne e della sessualità, Florida State University Jennifer Dominique Jones, professoressa associata di Storia e Studi di genere e delle donne, University of Michigan-Ann Arbor John Howard, professore emerito di Arti e discipline umanistiche, King’s College London Gayle Rubin, professoressa associata di Antropologia e Studi di genere e delle donne, University of Michigan Regina Kunzel, professoressa Larned di Storia e Studi di genere, delle donne e della sessualità, Yale University Aaron Lecklider, professore di Studi americani, University of Massachusetts at Boston Adrienne D. Davis, professoressa William M. Van Cleve di Diritto, Washington University in St. Louis G. Samantha Rosenthal, professoressa associata di Storia, Roanoke College Clayton Howard, professore associato di Storia, The Ohio State University William Kuby, UC Foundation professore associato di Storia e preside associato dell’Honors College, University of Tennessee at Chattanooga Kevin P. Murphy, professore Northrop e professore di Storia, University of Minnesota Keara Sebold, dottoranda in Storia, Boston University Felicia Kornbluh, professoressa di Storia e direttrice di Studi ebraici, University of Vermont Charlie Wang, dottorando in Storia, Cornell University April R. Haynes, professoressa e direttrice di Inclusive Excellence, Dipartimento di Storia, UW-Madison Emily Owens, professoressa associata di Storia, Brown University Kirstin Ringelberg, professoressa di Storia dell’arte e faculty affiliata in Studi di genere, delle donne e della sessualità, Dipartimento di Storia e Geografia, Elon University Alex Melody Burnett, dottoranda in Storia e Studi di genere e delle donne, University of Michigan, Ann Arbor e Board Member della LGBTQ+ History Association Finn Enke, professore di Studi di genere e delle donne, Storia e Studi LGBTQ+, University of Wisconsin, Madison Stathis G. Yeros, professore assistente di Storia dell’architettura, University of New Mexico Susan S. Lanser, professoressa emerita di Letteratura comparata, Inglese e Studi di genere e delle donne, Brandeis University Emily Skidmore, professoressa associata di Storia, Texas Tech University Anne M. Valk, professoressa di Storia, The Graduate Center, CUNY Katie Batza, professoressa associata di Studi di genere, delle donne e della sessualità, University of Kansas Natalie L. Kimball, professoressa associata di Storia, College of Staten Island, City University of New York Lauren Gutterman, professoressa associata nei Dipartimenti di Studi americani e Studi di genere, delle donne e della sessualità, University of Texas at Austin Don Romesburg, professore di Studi di genere e delle donne, Sonoma State University David A. Reichard, professore emerito di Storia e Studi giuridici, California State University, Monterey Bay Daniel Rivers, professore associato di Storia, The Ohio State University Rebecca Wanzo, direttrice e professoressa di Studi di genere, delle donne e della sessualità, Washington University in St. Louis Henry E. Chen, dottorando in Cultura americana, University of Michigan Samuel Wood, dottorando in Lingua e letteratura inglese, University of Michigan Myrl Beam, professore associato e direttore del Dipartimento di Studi di genere, delle donne e della sessualità, Macalester College Leila J. Rupp, interim Anne and Michael Towbes Graduate Dean, professoressa distintiva di Studi femministi, University of California, Santa Barbara Briand (Brinni) Gentry, dottoranda in Cinema, televisione e media, University of Michigan Hooper Schultz, dottorando in Storia, UNC-Chapel Hill Charlotte Karem Albrecht, professoressa associata di Cultura americana e Studi di genere e delle donne, University of Michigan Pete Sigal, professore di Storia e Studi di genere, sessualità e femminismo, Duke University Donald W. McLeod, FRHistS, bibliotecario emerito, University of Toronto Libraries Chelsea Del Rio, professoressa associata di Storia e Studi di genere, delle donne e della sessualità, LaGuardia Community College, CUNY Emily Diamond, dottoranda in Psicologia sociale, University of Michigan Heart Gardener, candidata MSW, Columbia University Ben Miller, scrittore e storico; membro del consiglio, Schwules Museum Berlin M. Candace Christensen, PhD, professoressa associata, University of Michigan School of Social Work Hannah Leffingwell, docente a contratto, The New School e Brooklyn Institute for Social Research Brooke Merritt, professoressa assistente, Dipartimento di Scienze del linguaggio, del parlato e dell’udito, The University of Texas at El Paso Max Osborn, professore assistente di Sociologia e Criminologia, Villanova University Shayda Kafai, professoressa associata di Studi di genere, delle donne e della sessualità nel Dipartimento di studi etnici e delle donne, California Polytechnic State University, Pomona Lexi Almy, dottoranda in Sociologia, Oklahoma State University Emily Lenning, professoressa di Giustizia criminale, Fayetteville State University Ying-Chao Kao, professore assistente di Sociologia, Virginia Commonwealth University Rachael Barrett, dottoranda in Storia e Studi di genere e delle donne, University of Michigan Meredith G. F. Worthen, professoressa di Sociologia, University of Oklahoma Melinda Chen, PhD, professoressa assistente di Studi di genere e delle donne, University of Oklahoma C. McGhee, dottoranda in Psicologia e Studi di genere e delle donne, University of Michigan Wells Lucas Santo, dottorando in Trans Technologies, University of Michigan Katherine Lorenz, professoressa associata di Criminologia e Studi sulla giustizia, California State University-Northridge Margaret McFadden, professoressa emerita di Studi delle donne, Appalachian State University Matt Brim, professore di Studi queer, College of Staten Island e Graduate Center, City University of New York Gaby Kubi, dottoranda in Educazione e Psicologia, University of Michigan Batool Makki, candidata MIRS, Center for Middle Eastern and North African Studies, University of Michigan Jeremiah Jurkiewicz, vicedirettore per la giustizia sociale, LGBTQ Resource Center, College of Staten Island, City University of New York Erin Mayo-Adam, professoressa associata di Scienze politiche, Hunter College, CUNY Anick S. Rolland, registrar associato, The Graduate Center, CUNY Jan Oosting, professore associato di Infermieristica, The City University of New York Frank Plunkett, professore associato di Studi giuridici, Pierce College Erin O’Callaghan, professoressa assistente, Dipartimento di Sociologia, Colorado State University Whitney Strub, professore associato di Storia, Rutgers University-Newark Brume Dezembro Iazzetti, storico pubblico e dottorando in Studi sulla scienza e la tecnologia, Cornell University Jake Nill, direttore associato, LGBTQ+ Student Center, CUNY City College of New York Michael Ivany, consulente per le ammissioni, CUNY Jama Shelton, professoressa associata, Silberman School of Social Work, Hunter College Dan Erdman, video archivista senior, Media Burn Archive Lucas Hilderbrand, direttore e professore di Studi cinematografici e dei media, University of California, Irvine Greg Youmans, professore associato di Inglese e Studi cinematografici e dei media, Western Washington University Jamey Jesperson, dottorando e Vanier Scholar, University of Victoria Jonathan B. Singer, PhD, LCSW, professore, Loyola University Chicago School of Social Work Day Parker, dottoranda, Marsal School, University of Michigan Carla Silva, dottoranda in Welfare sociale, City University of New York (CUNY), Graduate Center Ilyssa Silfen, assistente nell’istruzione superiore, College of Staten Island David A. Gerstner, professore di Studi cinematografici, CUNY Olivia Fleming, professoressa assistente di Sociologia, Transylvania University Lisa Brundage, direttrice degli affari accademici, Macaulay Honors College, CUNY Ben Strassfeld, PhD, studioso indipendente Keira Mac Neill, dottoranda, University of Minnesota, Twin Cities Mireille Miller-Young, professoressa associata, Dipartimento di Studi femministi, UC Santa Barbara Maria Laura Martinelli, dottoranda in Lingue e letterature romanze, University of Michigan-Ann Arbor Elizabeth Reis, docente distinta, Macaulay Honors College, CUNY Xavier Guadalupe-Díaz, professore, Framingham State University Alexis Kuerbis, professoressa, Silberman School of Social Work, Hunter College, CUNY Hannah Roussel, PhD, University of Michigan Kaitlin P. Ward, PhD, LCSW, ricercatrice affiliata, University of Michigan Jane Ward, professoressa e direttrice di Studi femministi, UCSB Michael P. Dentato, PhD, decano associato per la ricerca e professore, School of Social Work, Loyola University Chicago Nadine Hubbs, professoressa, University of Michigan Finley Freibert, professore assistente, Southern Illinois University Sam Harrell, professore assistente, Seattle University Department of Social Work Edward Alessi, professore, Rutgers University Dr. Brian J. Frederick, professore assistente di Giustizia criminale, SUNY Empire State University Brian L. Kelly, professore associato, Loyola University Chicago School of Social Work Brayden A. Misiolek, co-fondatore e direttore della ricerca, Transcend the Binary Shane Butler, professore Hall di Discipline umanistiche e professore di Studi classici, Johns Hopkins University Nguyen Tan Hoang, professore associato di Letteratura e Studi culturali, University of California, San Diego Stephanie Clare, professoressa associata, University of Washington, Seattle Leah DeVun, professoressa di Storia, Rutgers University Jonathan Ned Katz, fondatore, OutHistory.org, studioso indipendente Yaari Felber-Seligman, PhD, professore assistente, City College of New York e co-direttore LGBTQ+ History Association Jay Watkins, PhD, professore di ruolo e co-direttore LGBTQ+ History Association Kate Redburn, Academic Fellow e direttrice del Center for Gender & Sexuality Law, Columbia Law School Paul R. Deslandes, professore di Storia, University of Vermont Jennifer Holland, professoressa associata, University of Oklahoma Blake Gutt, professore assistente di Francese, University of Utah Haleigh Marcello, dottoranda in Storia, University of California, Irvine Dr. Jaden Janak, professore assistente di Storia, St. Olaf College Mir Yarfitz, professore associato di Storia e faculty affiliata in Studi di genere, delle donne e della sessualità, Wake Forest University Catherine Gudis, professoressa di Storia, University of California, Riverside Jennifer Moorman, professoressa assistente, Fordham University Joe Wilson, direttore, Lei Pua ʻAla Queer Histories of Hawaiʻi Project Rosanne Sia, professoressa assistente, University of British Columbia Sarah Ernst, dottoranda, USC Van Hunnick History Department Karen Miller, professoressa di Storia, LaGuardia Community College e The Graduate Center, CUNY Emanuela Bianchi, professoressa associata di Letteratura comparata, New York University Heather Panter, docente senior in Studi di polizia, Liverpool John Moores University (UK) Soheil Asefi, dottorando in Storia, The Graduate Center, CUNY Wendy Mallette, professoressa assistente di Studi religiosi, University of Oklahoma Samuel Rutherford, docente di Storia LGBTQ+ e Storia della sessualità, University of Glasgow Kara A. Peruccio, professoressa assistente di Storia e Studi di genere, delle donne e della sessualità, University of Maine Keona Katrice Ervin, professoressa associata e direttrice di Studi di genere, sessualità e delle donne, Bowdoin College Corey D. Clawson, dottorando in Studi americani e coordinatore amministrativo del Global Urban Studies Joint PhD Program in Urban Systems, Rutgers University—Newark Nic John Ramos, professore assistente di Storia e Studi africani, Drexel University Bethany Moreton, professoressa di Storia, Dartmouth College Jennifer Evans, professoressa di Storia, Carleton University Peter Boag, professore, Washington State University Hugh Ryan, studioso indipendente Julia Smoot, laureanda nei Dipartimenti di Psicologia e Studi di genere e delle donne Monica L. Mercado, professoressa assistente di Storia, Colgate University Alix Genter, studiosa indipendente di Storia LGBTQ+ Doris A. Santoro, professoressa, Bowdoin College Deirdre Shires, professoressa associata, Michigan State University School of Social Work Simon Fisher, professore assistente di Storia degli Stati Uniti, Dalhousie University (Canada) Theodore Greene, professore associato e direttore del Dipartimento di Sociologia, Bowdoin College Matt Houlbrook, professore di Storia culturale, University of Birmingham, UK Brandon Craig, dottorando, Northeastern University School of Criminology & Criminal Justice Elspeth Brown, professoressa, University of Toronto Colin R. Johnson, professore associato di Studi di genere e Studi americani, Indiana University Bloomington Patricio Simonetto, docente in Studi di genere e politiche sociali, University of Leeds Cassandra Grondin, docente di Storia queer, razza e delle donne Ervin Malakaj, professore associato di Studi germanici, University of British Columbia Steven Maynard, professore associato, Queen’s University Beth Bailey, professoressa Foundation Distinguished, Dipartimento di Storia, University of Kansas Max Gaida, dottorando, University of Cologne Jill Suzanne Smith, professoressa associata e direttrice di Studi germanici, Bowdoin College Alison Lefkovitz, professoressa associata, Rutgers-Newark/NJIT Samia W. Cohen, professoressa aggiunta assistente, LaGuardia Community College e Brown University Tiffany N. Florvil, professoressa associata di Storia, University of New Mexico Chris Aino Pihlak, dottorando in Storia, University of Toronto Avery J. McGraw, dottoranda in Storia, University of Connecticut Kristina Gupta, professoressa associata, Wake Forest University Tamar W. Carroll, professoressa di Storia, Rochester Institute of Technology Elizabeth Hubble, direttrice di Studi di genere, delle donne e della sessualità, University of Montana Anna Hájková, lettrice in Storia dell’Europa moderna continentale, Warwick University Craig Griffiths, docente senior di Storia moderna, Manchester Metropolitan University Matthew Kateb Goldman, dottorando, Brown University Shay Ryan Olmstead, docente di Studi di genere, delle donne e della sessualità, Rochester Institute of Technology Rebecca M. Johnson, professoressa assistente visitatrice, Wake Forest University Brenna Helm, dottoranda, School of Criminal Justice, Michigan State University Brodie J. Lobb, terapeuta clinico, Queering The Pathways, Southfield Mental Health Associates Valerio Baćak, professore associato, School of Criminal Justice, Rutgers University-Newark Elizabeth Heineman, professoressa di Storia, University of Iowa Noah Barth, storico pubblico, Experience Developer, Science Museum of Minnesota Dr. Lisa Todd, professoressa di Storia moderna europea, University of New Brunswick (Canada) Keara A. Werth, dottoranda, School of Criminal Justice, Michigan State University Kate Davison, docente di Storia della sessualità, University of Edinburgh Allison Walker, direttrice delle partnership comunitarie e dell’apprendimento esperienziale, Wake Forest University Julia Friedman, MA, studiosa indipendente Susanne M. Klausen, professoressa Julia Gregg Brill di Studi di genere, delle donne e della sessualità, The Pennsylvania State University Gail Ehrlich, ricercatrice indipendente Judith Casselberry, professoressa Geoffrey Canada di Studi africani, Bowdoin College Barry Trachtenberg, titolare della cattedra Rubin Presidential di Storia ebraica, Wake Forest University Danielle M. DeMuth, professoressa associata di Studi di genere, delle donne e della sessualità, Grand Valley State University April Carrillo, professoressa assistente, University of South Dakota Peter Edelberg, professore associato di ruolo, PhD, University of Copenhagen, Denmark Tyler Albertario, studioso indipendente di Storia LGBTQ+ Devin McGeehan Muchmore, managing reference archivist, GLBT Historical Society Isabel Machado, docente, Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, University of British Columbia Alicia C. Decker, professoressa associata di Studi di genere, delle donne e della sessualità, Studi africani e Storia, Penn State Oliver Haimson, professore assistente, University of Michigan School of Information Roberto Ordenana, direttore esecutivo, GLBT Historical Society Scott Burnett, professore assistente di Studi africani e Studi di genere, delle donne e della sessualità, Penn State Simone M. Caron, professoressa di Storia, Wake Forest University Anna Danziger Halperin, direttrice, Center for Women’s History, The New York Historical Cecilia Márquez, professoressa assistente di Storia, Duke University Frances S. Hasso, professoressa di Studi di genere, sessualità e femminismo, Storia e Sociologia, Duke University Sharon Ullman, professoressa emerita di Storia, Bryn Mawr College Cris Culton, dottoranda in Storia, Duke University Tania Rispoli, ricercatrice, Duke University James Chappel, professore associato di Storia, Duke University Jake La Fronz, dottorando, Temple University Nancy MacLean, professoressa William H. Chafe di Storia e Politiche pubbliche, Duke University Thomas Foster, professore di Storia, Howard University Monena Hall, manager del supporto amministrativo, Studi di genere, delle donne e della sessualità, Penn State University Dawn N. Hicks Tafari, professoressa associata di Educazione, Winston-Salem State University Justin Bengry, senior research fellow, King’s College London Sumathi Ramaswamy, professoressa James B. Duke di Storia, Duke University Kelly Bennett, coordinatrice di facoltà, Studi afroamericani, Studi africani e Studi di genere, delle donne e della sessualità, Penn State Lisa Levenstein, professoressa di Storia e direttrice del Programma di Studi di genere, delle donne e della sessualità, UNC Greensboro Mo Moulton, professoressa di Storia moderna britannica e irlandese, University of Birmingham (UK) La Shonda Mims, docente di Storia, University of Birmingham, UK Robert Self, professore di Storia, Brown University John Jeffries Martin, professore di Storia, Duke University Tiffany Judy, professoressa associata di Spagnolo e Linguistica, Wake Forest University Anne Parsons, professoressa associata, UNC Greensboro Randolph W. Baxter, professore aggiunto di Studi americani, CSU-Fullerton Eshe Sherley, professoressa assistente di Studi afroamericani, Wake Forest University Kelly Wooten, bibliotecaria, Duke University Justina Licata, professoressa assistente di Storia, Indiana University East Eileen Boris, professoressa Hull di Studi femministi, University of California, Santa Barbara Laura Micham, direttrice, Sallie Bingham Center for Women’s History and Culture e curatrice, Gender and Sexuality History Collections, Duke University Annalise Elizabeth Glauz-Todrank, professoressa associata, Dipartimento di Studi sulle religioni, Wake Forest University Evan Hepler-Smith, professore assistente di Storia, Duke University Hannah Conway, professoressa assistente di Storia, Duke University Lynn Comella, professoressa e direttrice, University of Nevada, Las Vegas Julian Carter, professore associato di Studi critici, California College of the Arts Jennifer Mittelstadt, professoressa di Storia, Rutgers University Nora Kassner, docente, Programma di Scrittura e Retorica, Stanford University Alessio Ponzio, professore visitatore di Storia europea moderna, Memorial University of Newfoundland Dr. Mellissa Wright, professoressa assistente di Sociologia William Chafe, professore emerito Alice Mary Baldwin di Storia, Duke University Dane Eissler, docente a contratto, Rowan University & Temple University; dottorando, Transart Institute/LJMU (UK) Chiara Beccalossi, professoressa associata di Storia moderna e contemporanea europea, University of Lincoln, UK Annette Timm, professoressa di Storia, University of Calgary Alona Whitebird Medina, dottoranda, Duke University, Dipartimento di Storia Edward Kazarian, professore assistente di Filosofia, Rowan University Caroline T. Schroeder, professoressa di Studi di genere, delle donne e di Data Scholarship, University of Oklahoma Justin Leroy, professore assistente di Storia, Duke University Honor Sachs, professoressa associata di Storia, University of Colorado Boulder Katie Sutton, professoressa associata di Studi di genere e germanistica, Australian National University Jill Wood, PhD, professoressa di ruolo, Dipartimento di Studi di genere, delle donne e della sessualità, Penn State University Gabeba Baderoon, professoressa associata, Penn State University Vasant Kaiwar, research lecturing fellow, Duke University Nikolaos Papadogiannis, docente, University of Stirling Rebecca Pattillo, archivista universitaria assistente, Duke University Samuel Clowes Huneke, professore associato di Storia, George Mason University David Churchill, professore, University of Manitoba Erin Binkley, professoressa associata, Wake Forest University Katharine Scott, professoressa assistente di Psicologia, Wake Forest University Tracy Rutler, professoressa associata di Studi di genere, delle donne e della sessualità e Studi francesi e francofoni, Penn State University Joseph Fischel, professore associato di Studi di genere, delle donne e della sessualità, Yale University Heike Bauer, professoressa di Letteratura moderna e Storia culturale, Birkbeck, University of London Colette Harley, laureanda, University of North Carolina School of Information and Library Science Breonte Guy, professore associato di Scienze psicologiche, Winston-Salem State University Alexander Borsa, dottorando, Columbia University Benjamin Bernard, ricercatore postdoc, University of Virginia Celia Roberts, professoressa di Sociologia, Australian National University Laura Briggs, professoressa, University of Massachusetts Amherst Ina Linge, docente senior di Germanistica, University of Exeter Graham Willett, dottore, University of Melbourne Mordecai Jackson, Associates; produzione musicale, Los Angeles Film School Prasenjit Duara, professore Oscar Tang Family Distinguished di Storia, Duke University Jacquelyn Hall, professoressa emerita Spruill di Storia, UNC-Chapel Hill Che Gossett, vicedirettore, Center for Feminist, Queer and Transgender Studies, University of Pennsylvania Chandan Reddy, professore associato di Studi di genere, delle donne e della sessualità, University of Washington Mary Lou Rasmussen, professoressa, Australian National University Miguel Wilson, dottorando, University of North Carolina at Charlotte Jamie-Lukas Campbell, dottorando, The Queen’s University Belfast Lindsay Zafir, docente distintiva e direttrice di Studi di genere e delle donne, The City College of New York Erin Farrell Rosenberg, professoressa a contratto, University of Cincinnati College of Law Michele Mitchell, professoressa associata, Dipartimento di Storia, New York University George Aumoithe, professore assistente di Storia e Studi africani e afroamericani, Harvard University Joseph Jay Sosa, professore associato di Studi di genere, sessualità e delle donne, Bowdoin College Jackie Stacey, professoressa di Studi culturali, Centre for the Study of Sexuality and Culture, The University of Manchester Susan Lee Johnson, titolare della cattedra Harry Reid Endowed per la Storia dell’Ovest intermontano, Dipartimento di Storia, University of Nevada, Las Vegas Courtney E. Thompson, professoressa associata, Mississippi State University Wesley Hogan, professore di ricerca presso il Franklin Humanities Institute e il Dipartimento di Storia, Duke University Emmanuel David, professore associato di Studi di genere e delle donne e direttore del Programma di certificazione in Studi LGBT, University of Colorado Boulder David Church, Ph.D., docente a contratto, Seattle University Daniela Valdes, dottoranda, Rutgers University Tatiana Seijas, professoressa associata, Rutgers University Jeffrey D. Lerner, professore, Dipartimento di Storia, Wake Forest University Danielle Bennett, laureanda in Storia degli Stati Uniti, The CUNY Graduate Center Victor Omni, dottorando, Emory University Nick Henderson, responsabile della collezione, Australian Queer Archives Timothy Jones, professore associato di Storia, La Trobe University Larry Levine, professore di Diritto, University of the Pacific, McGeorge School of Law Sarah Prager, autrice di ‘Queer, There, and Everywhere’ Brian Soucek, professore di Diritto e Chancellor’s Fellow, University of California, Davis Elissa Mailänder, professoressa associata di Storia, Sciences Po Paris Jane Freeland, docente di Storia, Queen Mary University of London John D. French, professore di Storia, Duke University Ann Tweedy, professoressa visitatrice, Boston University School of Law Jeffrey Dodge, professore assistente e associate dean, Penn State Dickinson Law Valena Beety, professoressa Robert H. McKinney di Diritto, Indiana University Maurer School of Law Emily Hammond, professoressa di Diritto, The George Washington University Joshua Jones, professore, California Western School of Law Jennifer L. Morgan, professoressa Silver, Dipartimento di Analisi sociale e culturale e Dipartimento di Storia, New York University Lydia Huerta Moreno, professoressa assistente di Studi di genere, razza e identità, University of Nevada, Reno Prisca Gayles, professoressa assistente di Sociologia e Studi di genere, razza e identità, University of Nevada, Reno Golnar Nikpour, professoressa assistente di Storia, Dartmouth College Angel Daniel Matos, professore assistente di Studi di genere, sessualità e delle donne, Bowdoin College Lindsay Thomas, professoressa associata, Dipartimento di Letterature in inglese, Cornell University Cynthia Gao, professoressa assistente di Studi di genere, sessualità e femminismo, Middlebury College Alan Parkes, dottorando, University of Delaware Naoko Shibusawa, professoressa associata di Storia, Brown University Martha Vicinus, professoressa emerita distintiva, University of Michigan Esther Newton, professoressa Kempner emerita di Antropologia, SUNY Purchase, e professoressa emerita di Studi di genere e delle donne, University of Michigan Claudia Koonz, professoressa Peabody Family emerita, Duke University Lori D. Ginzberg, professoressa emerita di Storia e Studi di genere, delle donne e della sessualità, Penn State Nancy Hewitt, professoressa emerita, Rutgers University

Traduzione a cura di Alessia Arecco per Dinamopress

L’immagini idi copertina è di Wikimedia, l’immagine nell’articolo è di Warren K. Leffler.

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno