Diamo i numeri: Non Una Di Meno denuncia 103 casi documentati di femminicidi nel 2023

Ripubblichiamo sul nostro sito il rapporto 2023 dell’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Trans-cidi (FLT) in Italia di Non Una Di Meno (NUDM). Sul sito dell’Osservatorio, ogni anno (leggi il Rapporto 2022, e il Rapporto 2021) vengono pubblicati i dati raccolti non solo per mostrarli e renderli noti ma soprattutto per denunciare la violenza sistemica esercitata sulla vita delle donne e di tutte le libere soggettività che si sottraggono alle norme di genere imposte. Sul loro sito possiamo trovare tutti i dati suddivisi per anno, a partire dal 2020, e nella Home Page i dati dell’anno in corso. I dati vengono aggiornati l’8 di ogni mese. Sono disponibili i comunicati, i documenti, i grafici e tutti i materiali che completano il lavoro di lettura dei dati. Nel blog troverai approfondimenti e riflessioni a partire dal nostro approccio transfemminista. Se sei unə giornalistə il sito ospita anche una sezione con materiali per la stampa. Maggiori informazioni sull’Osservatorio FLT si trovano nella sezione chi siamo e per avere maggiori informazioni e per segnalare riflessioni, integrazioni o modifiche ai dati, puoi scriverci.



Tutti i dati del 2023

Di seguito riportiamo tutti i dati del 2023. Nella tabella è possibile scorrere in orizzontale per vedere tutte le colonne con le informazioni. La paginazione permette di navigare in tutte le righe della tabella. I grafici mostrano i dati e la nostra analisi.

Numero totale dei femminicidi lesbicidi trans*cidi nel 2023: 103

dati aggiornati all’8 novembre 2023

ID Data morte Regione Provincia Città Nome Cognome Note di genere Tipo Paese di origine persona uccisa Età persona uccisa Causa di morte Sex worker Nome presunto colpevole Paese di origine presunto colpevole Età presunto colpevole Relazione con la persona uccisa Occupazione presunto colpevole Se arma da fuoco, detenuta legalmente Denunce e/o contatti/accesso a CAV o SS Stupro/ violenze prima Numero figl* minori orfan* Altre persone uccise_N Versione 1 3-Jan-2023 Liguria Genova Genova Giulia Donato (F) omicidio Italia 23 Arma da fuoco Andrea Incorvaia Italia 32 partner Guardia giurata SI 0 novembre 2023 2 14-Jan-2023 Emilia Romagna Rimini Bellaria Oriana Bruelli (F) omicidio Italia 70 Arma da fuoco Vittoro Cappuccini Italia 82 ex partner Vigile in pensione SI 0 novembre 2023 3 14-Jan-2023 Lazio Roma Roma Martina Scialdone (F) omicidio Italia 35 Arma da fuoco Costantino Bonaiuti Italia 61 partner Guardia giurata SI 0 novembre 2023 4 14-Jan-2023 Puglia Barletta-Andria-Trani Trani Teresa Di Tondo (F) omicidio Italia 44 Coltellate Massimo Petrelli Italia 52 partner Marmista 1 novembre 2023 5 20-Jan-2023 Lombardia Mantova Castiglione delle Stiviere Yana Malayko (F) omicidio Ukraine 23 Percosse Dumitru Stratan Republic of Moldova 34 ex partner 0 novembre 2023 6 22-Jan-2023 Abruzzo Pescara Spoltore Alina Cozac (F) omicidio Romania 40 Strangolamento Mirko De Martinis Italia 47 partner NO 0 novembre 2023 7 28-Jan-2023 Campania Napoli Napoli Giuseppina Faiella (F) omicidio Italia 95 Corpo contundente Salvatore Massaluno Italia 76 partner 0 novembre 2023 8 4-Feb-2023 Sicilia Enna Pietraperzia Margherita Margani (F) omicidio Italia 62 Coltellate Laura Di Dio Italia 32 nuora Casalinga 0 novembre 2023 9 6-Feb-2023 Lombardia Lecco Lecco Antonietta Vacchelli (F) omicidio Italia 86 Strangolamento Umberto Antonello Italia 86 marito 0 novembre 2023 10 9-Feb-2023 Puglia Bari Poggiofranco Michela Baldassarre (F) suicidio Italia 56 Ustioni SI 0 novembre 2023

La nostra analisi dei dati

Casi nel 2023 in Italia: 103

Ad oggi, l’Osservatorio ha registrato 90 femminicidi, 1 transcidio, 8 suicidi e 4 morti in fase di accertamento indotti o sospetti indotti da violenza e odio etero-cis-patriarcale.

Sono almeno 15 i tentati femminicidi e almeno altre 6 le persone coinvolte e uccise perché presenti al momento del femminicidio.

Città e regioni

Sono 17 le Regioni italiane in cui si registra almeno un caso, 60 le Province: 8 casi nella provincia di Roma, 5 casi nella provincia di Napoli e nella provincia di Torino, 4 casi nelle provincia di Catania e Rimini, 3 nella provincia di Milano e nella provincia di Treviso, 2 nelle province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bolzano, Brindisi, Caltanisetta, Chieti, Enna, Fermo, Foggia, Genova, Pavia, Piacenza, Savona, Teramo, Trapani, Varese. 1 caso nelle altre province evidenziate nella mappa. In totale, si contano casi in 82 città diverse.

La persona uccisa

La vittima più giovane aveva 13 anni, la più anziana 95. La vittima aveva un’età media di 55 anni e mezzo. Inoltre, si contano almeno:

1 caso con violenza o stupro prima dell’omicidio

12 casi con denunce o segnalazioni per violenza o persecuzione nei mesi precedenti

3 persone uccise erano sex worker

8 figl* minori che hanno assistito al femminicidio

44 figl* minori che sono rimast* orfan* in seguito al femminicidio della madre

Alla violenza patriarcale e di genere si somma a volte anche la razzializzazione delle persone uccise: Albania, Moldavia, Brasile, Pakistan, Repubblica Dominicana, Regno Unito, Romania, Ucraina, oltre all’Italia, sono i paesi di origine delle persone uccise. Albania, Guinea, Marocco, Pakistan, Romania, Moldavia, Nigeria, Regno Unito, Turchia, Ucraina, oltre all’Italia, sono invece i paesi di origine dei colpevoli o presunte tali.

Colpevole o presunto colpevole

Nei 91 casi accertati di omicidio, il colpevole o presunto tale per le informazioni al momento disponibili ha un’età media di 54 anni e mezzo. Il più giovane aveva 17 anni al momento del delitto, il più anziano 88.

32 uomini colpevoli si sono suicidati subito dopo aver compiuto il l’omicidio. Ciò significa che non sarà possibile procedere per via giudiziaria e dunque attestare la gravità del gesto e le motivazioni di genere e patriarcali della violenza espressa. Altri 6 hanno tentato il suicidio.

Nella quasi totalità dei casi, l’assassino era conosciuto dalla persona uccisa. In quattro casi l’identità dell’assassino rimane ancora sconosciuta.

In 41 casi l’assassino era il marito, il partner, il convivente. In 14 casi, a compiere il gesto è stato l’ex partner da cui la persona uccisa si era separata o aveva espresso l’intenzione di separarsi. Negli altri casi la relazione con la vittima era: figlio, padre, cognato, genero, suocero, collega, conoscente, cliente e in un caso la madre.

Causa del decesso

In 31 casi, le vittime sono morte per accoltellamento, in 27 casi per i colpi di arma da fuoco. Altre cause del decesso sono percosse (9), soffocamento o strangolamento (10), investimento con l’auto (3), colpi da corpo contundente (3), martellate (1), maltrattamenti (1) ed altre.

In un caso si sta aspettando l’autopsia per determinare la causa del decesso.

In almeno 11 casi su 27 l’arma da fuoco che ha sparato era legalmente detenuta. In almeno 4 casi, si è trattato di armi in possesso di guardie giurate, forze dell’ordine, militari in funzione o in pensione.

Articolo pubblicato sul sito dell'Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Trans-cidi (FLT) in Italia di Non Una Di Meno (NUDM)

Immagine di copertina di Giordano Pennisi Scattomancino, manifestazione transfemminista a Catania, agosto 2023