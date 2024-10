Dalla crisi al caos: Stati Uniti, mondo. Dibattito con Michael Hardt a Roma

A meno di un mese dalle elezioni statunitensi, avremo l’onore di poterne discutere con Michael Hardt, autore con Toni Negri di Impero, Moltitudine, Comune e Assemblea, volumi fondamentali per comprendere la transizione egemonica nella quale siamo immersi da un trentennio. Nella consapevolezza che la vittoria di Harris o quella di Trump saranno motivo di alternative rilevanti dal punto di vista delle politiche pubbliche, dalla fiscalità al welfare, sappiamo anche che, dal punto di vista della guerra nel mondo, saranno entrambe sbagliate. Soprattutto, sembra evidente che Trump non accetterà una eventuale sconfitta: la seconda guerra civile potrebbe non essere solo un film.

Scrivendo con Sandro Mezzadra sulla congiuntura, Michael Hardt ha introdotto il concetto di “regime di guerra”, per dar conto di quel processo globale che vede le sue più tragiche precipitazioni in Ucraina e in Medio Oriente, ma prima o poi riguarderà l’Indo-Pacifico, con la contesa di Taiwan e dei suoi chip.

Cosa vuol dire lottare nel regime di guerra? Sarà questa la questione che ci porremo tutte e tutti insieme, dialogando con Michael Hardt il prossimo giovedì 10 ottobre alle ore 19 (Esc Atelier Autogestito).

Dalle 19, live streaming da Esc

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno