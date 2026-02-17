Cortei contro il ddl Buongiorno. Le foto dalla piazza romana

Contro un ddl che vuole riscrivere la legge sulla violenza sessuale e che, a a differenza della prima bozza, condivisa anche dalle opposizioni, sostituisce il “consenso” con la «volontà contraria all’atto sessuale», introducendo il concetto di “dissenso” e riportando la valutazione del reato alla discrezionalità del singolo caso, in termini di «situazione e contesto specifico in cui il fatto è commesso».

Questa legge, se approvata, ci riporta indietro di 50 anni. La giurisprudenza degli ultimi anni, anche alla luce della Convezione di Istanbul del 2011, ha riconosciuto il modello fondato sul consenso come principio cardine per valutare se c’è stata o no violenza sessuale, quindi il ddl Bongiorno ritorna a una visione coercitiva dello stupro. I movimenti femministi e transfemministi promettono battaglia: prossima tappa lo sciopero dell’ 8 e 9 marzo.

Foto dalla piazza di Roma, via @nonunadimeno_roma







