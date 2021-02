Corso di scrittura creativa

Da sempre l’espressione di sé passa attraverso la parola, questa ci permette di dipingere mondi altrimenti trasparenti. Viaggiamo alla scoperta di noi stessi dando un nome ai nostri passi. In quel nominare, nella narrazione, c’è la possibilità di riconoscersi e strappare all’incedere del tempo le verità utili a capire chi siamo e, per citare l’enorme Corrado Guzzanti, “cosa stiamo facendo su questa terra”. La scrittura è un regalo che facciamo a noi stessi e ai lettori.

Il rapper e scrittore Francesco “Kento” Carlo e il poeta Valerio Piga tracciano un percorso laboratoriale interattivo che va dai consigli tecnici ai trucchi del mestiere, senza dimenticare alcune nozioni di base per chi ha l’obiettivo di essere pubblicato e vuole iniziare a capire come funziona il mondo dell’editoria. Durante il corso verrà proposta l’elaborazione di un testo in prosa e un testo poetico, passando per la sperimentazione della scrittura creativa in flusso di coscienza. I partecipanti verranno seguiti tra una lezione e l’altra nella stesura dei propri testi e potranno confrontare i propri lavori con quelli degli altri corsisti.

Materiali richiesti: Un pc, delle casse o cuffie per una corretta comunicazione durante le lezioni, carta e penna.

Quota di partecipazione: 150 euro (comprensiva dei 30 euro di tessera di iscrizione all’associazione Dinamo Aps)

Iscrizioni: il corso prevede un minimo di 9 e un massimo di 12 partecipanti. Invitiamo chi è interessat@ a scrivere quanto prima alla mail corsidinamopress@gmail.com.

Programma degli incontri

Primo incontro

10 marzo/ 18.00-20.30

I due formatori incontrano i partecipanti accogliendo obiettivi e aspettative del corso. Il rapper Kento introdurrà i corsisti nel mondo dell’urban storytelling, ripercorrendo le tracce dello sviluppo dei linguaggi contemporanei. Il poeta Valerio Piga condurrà invece i partecipanti alle porte della poesia, dalle forme orali più antiche fino al poetry slam. Si presenterà il libro “La grammatica della fantasia” scelto come manuale del corso e si indicheranno alcuni spunti/letture per stimolare la creatività. Infine verranno assegnati con le dovute indicazioni gli esercizi che il corso prevede, ovvero la stesura di un testo poetico e di una fiaba.

Secondo incontro

11 marzo / 18.00-20.30

Nella seconda giornata i due formatori condurranno i partecipanti, in un continuo parallelismo mente/cuore, a scoprire quali sono i principali stimoli che portano l’essere umano ad esprimersi attraverso la scrittura e come utilizzare le proprie armi per riuscire al meglio a tirar fuori i propri contenuti. Si passerà dalla teoria alla pratica con dei primi esercizi di scrittura creativa.

Terzo incontro

17 marzo / 18.00-20.30

Questo incontro sarà interamente dedicato alla performance e alla capacità di entrare in connessione con le emozioni che ci pervadono durante l’atto. Verranno analizzate le tecniche inerenti alla performance, il rapporto con gli strumenti e con il pubblico. I partecipanti verranno inoltre accompagnati in una sessione di meditazione guidata con l’intento di liberare le emozioni nella successiva stesura di un flusso di coscienza.

Quarto incontro

18 marzo / 18.00-20.30

Si affronterà il tema del mercato editoriale dispensando trucchi e consigli per scrittori emergenti che hanno interesse a farsi pubblicare. Quali sono le reali possibilità nella piccola e media editoria e come evitare di cadere nella rete dell’editoria a pagamento. Verranno inoltre analizzati e confrontati i testi poetici prodotti dai partecipanti e si condivideranno momenti di lettura ad alta voce ed autoanalisi.

Quinto e sesto incontro

24-25 marzo / 18.00-20.30

Questi due incontri saranno incentrati sul testo di Gianni Rodari “La grammatica della fantasia”, lettura che i partecipanti avranno effettuato nelle settimane precedenti. Si condivideranno i testi scritti dai partecipanti come prova di scrittura in prosa e si analizzeranno le competenze sviluppate durante il corso. Verranno inoltre indicati dei percorsi per proseguire in autonomia il proprio cammino nel mondo della scrittura e della poesia.

Chi siamo

Francesco “Kento” Carlo ha pubblicato il suo primo libro, Resistenza Rap, nel 2016 per Round Robin Editrice. Nel 2018 Resistenza Rap è stato tradotto in inglese e pubblicato negli Stati Uniti da Bordighera Press. Nel 2020, per Editrice Il Castoro, ha pubblicato Te Lo Dico In Rap, il primo libro italiano a parlare di rap a bambini e bambine. Nel 2021 ha pubblicato per minimum fax BARRE – Rap, sogni e segreti in un carcere minorile. Tiene laboratori di scrittura da oltre 10 anni, fa dischi da quasi 20.

Valerio Piga è poeta e promotore culturale da anni si impegna nell’organizzazione di eventi poetici e letterari. Dal 2015 al 2020 è stato coordinatore regionale per la L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam). Con il poetry slam riporta la poesia nella cultura off romana calcando palchi d’ogni genere, dagli angoli dei pub ai festival. Partecipa alla stesura del romanzo “Dodicidio” Ed. La gru 2013, alla silloge poetica “I ragazzi non vogliono smettere” Matisklo ed. 2014. In uscita il racconto poetico “Lascia che sia”.