Corso di giornalismo sociale nel regime di guerra

Che cos’è diventato oggi il giornalismo indipendente quando pagine di influencer razzisti e fomentatori di odio hanno milioni di visualizzazioni e Meloni sceglie di andare a parlare su Pulp Podcast? Che cosa significa oggi fare giornalismo alternativo e dal basso, quando navighiamo per ore su delle piattaforme proprietarie? Cosa vuol dire narrare e immaginare alternative politiche e sociali all’esistente?

Sulla scia di queste domande nasce il nuovo corso di giornalismo sociale della redazione di DinamoPress, un corso per incontrarsi, conoscersi e mettersi alla prova.

Il corso sarà articolato in quattro appuntamenti. La mattina si terrà una lezione di un.a giornalista e il pomeriggio un laboratorio di ri/scrittura tenuto dalla redazione di DinamoPress. Tutti gli appuntamenti si tengono a Esc Atelier Autogestito, via dei volsci 159.

9 maggio

10:30 – 13:00 “Scrivere per il web su questioni di genere” con Natascia Grbic, giornalista di Fanpage.it e autrice della newsletter Streghe

14:00 – 16:30 Laboratorio di ri/scrittura: “Scrivere oltre gli stereotipi di genere” a cura di Giada Sarra, redattrice di DinamoPress, attivista transfemminista, studiosa di studi di genere e grafica

16 maggio

10:30 – 13:00 “Greenwashing e crisi climatica in tempi di negazionismo di ritorno” con Andrea Turco, giornalista, collabora con A Sud, Osservatorio Eni e EconomiaCircolare.com

14:00 – 16:30 Laboratorio pratico su ecologia e scrittura giornalistica: “Scrivere di ecologia e sovvertire la narrazione dominante: meccanismi, trappole e punti fermi” a cura di Riccardo Carraro, redattore Dinamopress, insegnante di lingua e letteratura inglese nella scuola superiore, attivista ecologista

23 maggio

10:30 – 13:00 “Come fake news e complotti sono al servizio delle destre reazionarie globali” con Leonardo Bianchi, giornalista freelance, autore della newsletter Complotti, di un podcast per Internazionale, ha scritto diversi libri, l’ultimo per Solferino “Le prime gocce della tempesta. Miti, armi e terrore dell’estrema destra globale”

14:00 – 16:30 Laboratorio “Narrazioni falsificanti ai tempi dell’intelligenza artificiale: come riconoscerle e depotenziarle” a cura di Vanessa Bilancetti e Benedetta Rossi. Vanessa Bilancetti è redattrice di DinamoPress, insegnante di Scienze giuridiche ed economiche nella scuola secondaria, e di Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università telematica Uninettuno, attivista transfemminista. Benedetta Rossi è redattrice di DinamoPress, traduttrice, studiosa di studi di genere, attivista transfemminista e antispecista

6 giugno

10:30 – 13:00 “Scrivere ai tempi della guerra globale e del genocidio in Palestina” con Chiara Cruciati, giornalista e vice-direttrice de Il Manifesto

14:00 – 16:30 “Oltre sé, oltre i confini: strumenti per nuovi sguardi”. Laboratorio sui metodi per realizzare interviste in contesti internazionali a cura di Daniela Galiè e Tiziano Saccucci. Daniela Galié, redattrice di DinamoPress, insegnante di storia e letteratura italiana nella scuola secondaria e attivista internazionalista. Autrice del libro di prossima uscita “Sui tuoi occhi. Storie della rivoluzione del Rojava”. Tiziano Saccucci, membro di UIKI Onlus, giornalista e collaboratore di DinamoPress e Il Manifesto

Per partecipare al corso è necessario iscriversi all’associazione di Dinamo APS (50 euro) e pagare un contributo per il corso (130 euro). Per le iscrizioni prima del 12 aprile il contributo è di 110 euro. Non si può partecipare alle singole lezioni separatamente.

Tutto il ricavato è a supporto delle attività istituzionali dell’associazione Dinamo APS.

Per tutte le info scrivi a: dinamoaps@gmail.com

La copertina è a cura di DinamoPress

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