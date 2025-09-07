Milano, ottantamila in piazza per il Leoncavallo e il diritto alla città

A Milano 80.000 persone in piazza per il Leoncavallo, per gli spazi sociali, per una città solidale, aperta e vivibile. Contro il modello Milano, una città insostenibile in mano alla speculazione immobiliare e finanziaria, dove non si può più vivere, trovare casa, avere uno spazio pubblico non commerciale.

Un corteo enorme, variegato, con tre generazioni a difendere non solo la storia dei centri sociali ma un progetto di città diverso. Dalle artiste alle studenti, dai dj agli attivisti, tutti insieme per il Leoncavallo e contro la città dei padroni. Durante il corteo ci sono state diverse azioni, tra cui l’occupazione del Pirellino, e nonostante i divieti della questura, il corteo si è ripreso la piazza finale ed è arrivato al Duomo.

Immagine di copertina di Gianluca Rizzello per DINAMOpress