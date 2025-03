Contro Caivano bis: immagini dal corteo di Quarticciolo

Ieri migliaia di persone hanno attraversato le strade del quartiere di Quarticciolo, per la mobilitazione indetta contro il Decreto Caivano bis. La pioggia incessante non ha scoraggiato gli e le abitanti del quartiere e neanche le persone accorse da tutta la città e da fuori.

Tra i presenti ascoltiamo le testimonianze del comitato di Scampia e di alcuni abitanti di Caivano, nuovamente abbandonati, dopo il grosso Blitz che ha visto lo sfratto di 240 famiglie nell’area di Prato verde.

Non sono mancate all’appuntamento neanche realtà politiche e sociali di Milano, Torino, Napoli e una delegazione del Collettivo di fabbrica Gkn.

Tanti gli interventi che si sono susseguiti, il comitato Quarticciolo Ribelle chiede a gran voce interventi strutturali: risoluzione dell’emergenza abitativa, ristrutturazione delle case e servizi pubblici per la borgata romana, fermare la repressione sempre più feroce che criminalizza indistintamente tutti gli abitanti, fermare gli sfratti. Solo due giorni fa, due famiglie sono state cacciate dalla propria abitazione senza alcuna soluzione alternativa, nonostante fossero persone inserite nei percorsi per la regolarizzazione, che pagavano l’indennità di occupazione per l’abitazione.

Nella testa del corteo, la vasta e colorata marea di tutte le persone che animano i progetti sociali del quartiere, dal doposcuola alla palestra popolare, passando per l’ambulatorio popolare e la micro stamperia.

Dai tetti alle finestre, dai giardini alle strade, lo spazio urbano si riempie e comunica che questo quartiere un’alternativa già la sta costruendo, ed è quella la strada da percorrere.

Dei sei quartieri selezionati, su Quarticciolo è stata concessa un ulteriore proroga di 30 giorni, per decidere i punti di intervento.

Non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma torniamo a casa, con il cuore pieno di gioia e ancora emozionati di aver visto una borgata intera, mobilitarsi di fronte agli enormi problemi del proprio territorio ma pretendere di decidere del proprio futuro.

Tutte le foto di Marta D’Avanzo

