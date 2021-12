Come narrare un quartiere che cambia

E se il vostro smartphone fosse il mezzo per raccontare le trasformazioni del vostro quartiere?

E se proprio il vostro telefono vi permettesse di raccontare la vostra comunità e anche voi stessi? Il telefono, oggi, oltre a permettere a tutti di navigare su internet e parlare in tempo reale con chiunque, è in grado di consentire la produzione e la fruizione di immagini in ogni momento.

Le immagini sono da sempre uno strumento molto forte per raccontare sé stessi, la realtà e come ci si relaziona con essa. Il laboratorio ha quindi come finalità quella di insegnare a raccontare una storia, un fenomeno e anche sé stessi, tramite l’uso delle immagini.



Il corso fornirà le basi tecniche della fotografia applicata al reportage attraverso l’utilizzo dello smartphone, adatto anche a chi già possiede le capacità base della fotografia.

Formatore: Daniele Napolitano, fotografo, filmaker, fondatore di Slow Studio e autore del libro “Oltre il Ring”.

PROGRAMMA

Sabato 11 dicembre:

ore 14:00 – 19:00

Dall’idea alla realizzazione: pensare un reportage fotografico:

– Primi passi: l’idea, spesso è più vicino di quanto pensiamo!

– La realizzazione: studiare, prendere contatti, organizzare;

– Cosa metto nello zaino? Camera, ottiche, luce, monopiede, tracolla;Dall’idea alla costruzione del reportage:

– Reperimento fonti;

– Primi contatti in loco;

– Ragionare alla tipologia di prodotto che si vuole raggiungere;

– Prima di fotografare conosci l’ambiente, conosci le persone;Come si racconta una storia con le immagini

– Le cinque W (Who, what, where, when, why);

– Regole di Composizione;

– Inquadratura: Campi e piani;

– Gestione della luce: naturale, artificiale e schemi di luce;

Domenica 12 dicembre:

ore 10:00 – 13:00

Lezione pratica durante la quale i corsisti, con il supporto del docente, realizzeranno un breve reportage mettendo in pratica la lezione del giorno precedente.

(Si uscirà anche in caso di pioggia).

ore 14:00 – 19.00

Editing e visione e analisi delle foto realizzate dai corsisti.

Ciascun partecipante, alla luce dell’analisi fatta in aula, dovrà selezionare le proprie foto, lavorando alla post-produzione di esse con la supervisione del docente.

Dove: Grande Cocomero – Via dei Sabelli 88/a – Via dei Marsi 77 – 00185 – San Lorenzo

Organizzatori: DinamoPress; Slow Studio; Libera Repubblica di San Lorenzo

Workshop organizzato con il contributo di Fondazione Charlemagne attraverso il programma Periferiacapitale