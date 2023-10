Clap and go 2023: dieci anni di Camere del lavoro autonomo e precario

Inizieremo sabato 14 e domenica 15 ottobre negli spazi di Casale Garibaldi, con una due giorni di incontri, musica, teatro e socialità, per sostenere le CLAP, dal 2013 centro di sperimentazione di sindacato sociale, solidale, mutualistico. Sarà un Festival che ci consentirà di confrontarci sulle forme di organizzazione nel tempo del lavoro povero e sempre più sfruttato, del lavoro gratuito e senza tutele, della precarietà come condizione strutturale del lavoro contemporaneo. Uno spazio pubblico per discutere di salario minimo e aumenti salariali, diritto al reddito e al welfare, resistenze e nuove forme di sindacalizzazione, in un contesto globale segnato da guerre, crisi climatica, povertà e migrazioni.

Previsti, un’assemblea e un talk: sabato pomeriggio, faremo un focus sul settore pubblico, a 30 anni dalle riforme di settore che hanno trasformato struttura, funzioni e composizione della “pubblica amministrazione”, a partire da scuola, università e società in house. Domenica pomeriggio, invece, approfondiremo il tema del salario minimo e del reddito, attraverso un confronto con alcuni esponenti delle forze politiche di opposizione.

Sarà un evento (anche) di festa e convivialità, con laboratori ludici per bambine e bambini, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, live musicali, mostre e cibo per tutti i gusti. Un festival libero, indipendente e autogestito, che si svolgerà nel parco – bene comune urbano – del Casale. Un’occasione importante per sostenere un’esperienza di lotta e mutualismo che si basa sul volontariato di attiviste e attivisti e sulla partecipazione diretta di lavoratrici e lavoratori.

«Un torto fatto a unə è un torto fatto a tuttə»

PROGRAMMA

Sabato 14 ottobre

Dalle 16 alle 20 spazio ludico per bimbe e bimbi a cura di Cemea del Mezzogiorno

Ore 17 ASSEMBLEA | Lavoro pubblico: costruiamo un polo per unificare le lotte e generalizzare le vertenze

Ore 20 cena sociale

Ore 21 Tre racconti belli e uno mio Un format di Davide Grillo. Speciale Non hanno voglia di lavorare. Serata di racconti tragicomici e precari con Davide Grillo e tanti ospiti a sorpresa. Tre racconti belli e uno mio è un format sui racconti ideato e curato da Davide Grillo, nato nel 2023 nel circolo Arci La Carrettiera del quartiere di Torpignattara a Roma, il format è composto da appuntamenti a cadenza mensile il cui proposito è quello di tracciare una delle tante costellazioni possibili nella sterminata volta celeste della letteratura breve, “c’era una volta” appunto. Un posto in cui incontrarsi, leggere i racconti preferiti e scriverne di nuovi, cercando di volta in volta vie narrativa nuove o vecchie per provare a vederci chiaro, orientarsi o anche solo non star soli nel presente.

Domenica 15 ottobre

Dalle 16 alle 20 spazio ludico per bimbe e bimbi a cura di Cemea del Mezzogiorno

Ore 16 TALK | Salario minimo e welfare: argini democratici contro la macelleria sociale

Ore 18 Presentazione del libro Quel giorno Dio era malato di Marino Severini. Ne discutono con l’autore Sandro Portelli (storico, critico musicale, scrittore), Giuliano Santoro (redattore del Manifesto, “comunista, tendenza Joe Strummer”), Alessia Masini (insegnate precaria, storica e divulgatrice).

Ore 19 Gang in concerto (acustico). Due chitarre e un bicchiere di vino rosso, attorno al fuoco delle canzoni che ritornano leggere, alla loro origine: le Storie! Come in una veglia;. Per trovare riparo dal Grande Freddo e rivedere la rotta prima di rimetterci in cammino.

Casale Garibaldi, common at work

via Romolo Balzani 87 – Casilino 23/Villa de Sanctis

Metro C Teano, Gardenie

bus 412, 558