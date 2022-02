Città e corpi fuori norma: presentazione della rivista a Lucha y Siesta, Roma

Il giardino di Lucha y Siesta vi aspetta per un incontro dedicato ai nostri meravigliosi corpi fuori norma, come tappa di avvicinamento dello sciopero transfemminista globale dell’8 marzo. Sabato 5 marzo alle 11 faremo partire la riflessione dalla rivista Dinamoprint “Transizioni. Città e copri fuori norma”, in dialogo con:

Rachele Borghi, contributor del numero nonché professora di Geografia all’Università Sorbona di Parigi, geografa queer, pornosecchiona transfemminista

Nitx, contributor del numero nonché attivista e buffonx queer

Veronica Bignetti, dietista antidieta, femminista

Anahì Mariotti, attivista transfemminista di Lucha y Siesta.