Ciao Andrea. Ti porteremo sempre con noi

Oggi la nostra comunità e il nostro collettivo sono stati travolti da un dolore a cui facciamo fatica a dare voce. Ieri sera, martedì 22 marzo, il nostro compagno, amico, fratello Andrea ci ha lasciati. Proveremo a trovare le parole e la forza per ricordare Andrea, ma ora è il momento del silenzio e di stringerci in un abbraccio collettivo.

I sorrisi di Andrea, la sua voglia di mettersi in gioco sempre e comunque, la sua generosità immensa, la sua intelligenza e il suo grande amore per questo collettivo, per l’Atletico San Lorenzo e per questo quartiere, lasciano un vuoto incolmabile.

Ci stringiamo ai suoi genitori, al suo amato fratello, ai fratelli e alle sorelle dell’Atletico San Lorenzo, alle sue amiche e amici, alla comunità militante romana per affrontare questo momento straziante.

Nei prossimi giorni ricorderemo Andrea, sapendo che lo porteremo sempre con noi, con una bevuta al bancone del bar di Communia, con una canzone dei suoi adorati Nofx o con una palla a spicchi in mano.

Ci mancherei amato compagno e fratello.