Cessate il fuoco: prospettive e voci dalle mobilitazioni contro il massacro di Gaza

Nell’ultimo mese, moltissimi paesi sono stati attraversati da ampie mobilitazioni contro l’escalation bellica in Palestina. Per quanto eterogenee, queste manifestazioni hanno segnato il ritorno in scena di un attore in gran parte imprevisto: il movimento contro la guerra. Molte capitali europee, molte città della sponda sud del Mediterraneo e numerosi contesti statunitensi, ad esempio, sono stati caratterizzati da iniziative ad ampio spettro, organizzate anche attraverso inedite alleanze. Si tratta di un processo in divenire, segnato da non poche difficoltà e da una grande eterogeneità, ma che è già stato capace di intervenire nell’ordine del discorso dominante.

A fronte dell’intensificazione dell’azione di terra su Gaza e delle aggressioni in Cisgiordania, una forte e netta presa di parola per il cessate il fuoco è ogni giorno più urgente. Testimoniare la propria indignazione è necessario ma non sufficiente: è indispensabile affermare, su scala globale, l’opposizione contro la guerra in Palestina come nuovo fronte del conflitto mondiale.

Secondo quali coordinate è possibile costruire un movimento capillare e di ampia portata contro la guerra in corso? Com’è possibile costruire iniziative che siano collocate nella specificità dei singoli contesti e allo stesso tempo proiettate in una dimensione globale? Intorno a quali parole d’ordine si possono sperimentare nuove alleanze e favorire l’attivazione di soggettività impreviste?

Ne discutiamo con attivist*, ricercator*, intellettual* impegnati per il cessate il fuoco in territori e paesi diversi:



Guy Butavia – Ta’Ayush – israeliani e palestinesi contro l’occupazione

Areej Ja’fari – University of Exeter – European Centre for Palestine Studies

Bruno Montesano – LƏA – Laboratorio Ebraico Antirazzista

Luisa Morgantini – Assopace Palestina

Raul Sanchez Cedillo – Canal Red