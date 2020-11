Capire il climate change

Il cambiamento climatico è una realtà che riguarda ormai da vicino le nostre vite: non si parla più di proiezioni in un futuro lontano ma di un fenomeno palpabile e sempre più preoccupante.

I movimenti ambientalisti degli ultimi due anni sono riusciti a fare luce su molti aspetti che determinano la crisi climatica. Hanno evidenziato la differenza sproporzionata tra le responsabilità individuali e quelle del sistema capitalistico, la cui corsa dissennata verso crescita e profitto è la prima causa di quanto sta avvenendo. Hanno fatto emergere la dimensione sistemica della crisi, il rischio della irreversibilità che la caratterizza e fatto chiarezza sulle cause. Hanno permesso che una serie di tematiche diventassero patrimonio di massa e non solo di ristretti gruppi di ecologisti.

Questo è avvenuto costruendo sinergie positive tra dati scientifici e campagne politiche, tra attivismo di piazza e advocacy verso i responsabili politici. La fase in cui viviamo, nel mezzo della pandemia da Covid-19, è ancora più complessa. La necessità di prendersi cura del pianeta e di trasformare in maniera radicale i processi di produzione è ormai evidente. Il rischio, però, è che tutto si riduca in una maschera green per le aziende responsabili del cambiamento climatico, che hanno bisogno di continuare a essere appetibili e vendere i loro prodotti.

Anche per questo è fondamentale capire in cosa consiste davvero il cambiamento climatico: chi sono i principali responsabili; quali discorsi vengono utilizzati dai media mainstream per negarlo o ridurne la portata; che alternative esistono.

In questo corso online faremo una panoramica che permette di affrontare il problema con uno sguardo ampio, critico e lucido, grazie al contributo di ospiti che uniscono conoscenza approfondita dei temi e partecipazione a movimenti sociali e ambientali.

Programma degli incontri

Primo incontro, Il cambiamento climatico

Martedì 1 dicembre, 18-19.30: definizione del termine, al di là delle semplificazioni giornalistiche; analisi delle cause; come riconoscerlo e come lottare per contrastarlo; greenwashing e false soluzioni delle principali aziende inquinanti.

Relatore: Luca Iacoboni, Campaigner Energia e Clima di Greenpeace

Secondo incontro, Il gas nemico del futuro

Giovedì 10 dicembre, 18-19.30: Le maggiori compagnie energetiche stanno trasferendo i loro asset più robusti verso il metano, un combustibile percepito come meno sporco di carbone e petrolio. La realtà che si nasconde dietro questa fonte energetica, però, è ben diversa: conoscerla è fondamentale per combattere questo pericoloso nemico del pianeta.

Relatrice: Elena Gerebizza, Campaigner Energia e Clima di Re:Common

Terzo incontro, La finanza, il nemico invisibile

Martedì 15 dicembre, 18-19.30: centrali a carbone, gasdotti, piattaforme estrattive sono costruite, assicurate e mantenute grazie al sostegno finanziario all’industria del fossile. La finanza non è un ente neutro, né svolge un ruolo di tipo solo strumentale. Capirne la funzione nelle strategie di produzione energetica è necessario per orientarsi nella crisi climatica attuale e avere gli strumenti per agire.

Relatore: Simone Ogno, Campaigner Finanza e Clima di Re:Common

Quarto incontro, Gli allevamenti intensivi e il climate change

Lunedì 21 dicembre, 18-19.30: Un ruolo chiave nella crisi climatica è rivestito dalla zootecnia, che ancora oggi ha un impatto devastante sull’ambiente. In che modo l’industria della carne contribuisce alla crisi climatica e quali sono le sue connessioni con le zoonosi e la diffusione di malattie?

Relatrice: Simona Savini, Campaigner Agricoltura di Greenpeace

Bio del coordinatore

Riccardo Carraro, redattore di dinamopress, si occupa della sezione mondo e tematiche ambientali. Dopo una laurea in lingue straniere ha lavorato all’estero con organizzazioni internazionali, lasciando pezzi di sé in Palestina e America Latina. Da un po’ di anni ha trovato “casa” a Roma, anche se continua a viaggiare ogni volta che può, e a lavorare nel mondo delle Ong. Ecologista convinto, partecipa alle lotte sociali della capitale. Dentro il raccordo (qualche volta anche fuori) viaggia sempre e solo in bicicletta.