Call for papers: Colloquio Internazionale “Negri oltre Negri. Soggettività, lavoro e critica del capitale”, 15-16 maggio 2025

Militante, intellettuale e interprete innovativo di Marx e del marxismo, Antonio Negri è stato una delle figure più influenti e controverse del pensiero critico contemporaneo. Il suo percorso ricco e transdisciplinare testimonia la straordinaria vitalità di una riflessione teorica e politica che, da oltre sessant’anni, è mossa da un unico obiettivo: “la ricostruzione di una forza di classe che, il prima possibile, rivoluzioni il folle mondo di sfruttamento e ingiustizia in cui viviamo”.

Data la sua immensa produttività e considerando che qualsiasi selezione di testi sarebbe stata necessariamente arbitraria e incompleta, non forniremo una bibliografia di riferimento per il convegno. Ci proponiamo invece di delineare i principali sviluppi della sua carriera, per facilitare l’individuazione dei temi di discussione.