Call for abstract del secondo convegno “Negri oltre Negri”

La figura di Toni Negri rappresenta una delle esperienze più radicali e originali del pensiero politico contemporaneo. Filosofo e teorico della trasformazione sociale, Negri ha posto al centro della propria riflessione la relazione costitutiva tra produzione e potere, tra le forme della cooperazione sociale e i dispositivi di comando che cercano di catturarne e normalizzarne la potenza costituente.

Nell’arco della sua produzione e attività teorica e militante, caratterizzata da un aperto confronto e dialogo – non esente da criticità e ambivalenze – con le teorie femministe e queer, le teorie postcoloniali e decoloniali e l’ecologia politica, Negri ha delineato una genealogia delle trasformazioni produttive del capitalismo e dei processi di soggettivazione che consente di leggere criticamente le trasformazioni della produzione contemporanea e di comprendere le traiettorie molteplici dello sfruttamento e dell’oppressione nell’attuale regime di guerra globale.

In tal senso, il convegno intende interrogare il pensiero di Toni Negri come punto di incontro e di tensione tra diverse linee di critica radicale: marxista, femminista, postcoloniale, ecologista, foucaultiana. L’obiettivo è quello di aprire un dialogo tra filosofia politica, teoria critica dell’economia, studi postcoloniali e decoloniali, ecologia politica e teorie della soggettività, per ripensare – a partire da Negri e oltre Negri – le condizioni di possibilità di una politica della liberazione all’altezza del nostro tempo.

Si richiedono proposte in italiano, francese, spagnolo o inglese

Deadline per la presentazione delle proposte: 15/02/2026

Risposta alle proposte: 15/03/2026

Date del convegno: 18-19 giugno 2026

Il testo integrale dell’invito è scaricabile qui.

La copertina è di Euronomade

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno