Bologna in piazza per la Palestina e contro la violenza omolesbobitransfobica

Sabato a Bologna si è tenuto un corteo per ricordare il 77esimo anniversario della Nakba. Migliaia di persone sono scese in piazza per ribadire il loro sostegno al popolo palestinese, alla sua sofferenza ma anche alla sua resistenza, e per denunciare, come ormai da più di un anno a questa parte, lo sterminio che sta avvenendo a Gaza nella totale indifferenza degli Stati occidentali. Durante la giornata si è ricordato anche Yanan Yeesh, palestinese sotto processo a L’Aquila sulla base di prove raccolte esclusivamente da inquirenti israeliani, per fatti accaduti a Tullarem, in Cisgiordania. Il corteo si è poi congiunto con la manifestazione contro l’omolesbobitransfobia indetta da Rivolta Pride, che lo stesso giorno aveva chiamato una mobilitazione insieme a Non Una di Meno Bologna per ribadire la propria contrarietà verso le politiche violente del governo, in materia di diritti lgbtqia*, riarmo, questione abitativa e razzismo, nonché contro il rainbowashing di Israele.

Tutte le immagini sono di Mayla Bottaro

