Bloccare tutto! La Global Sumud Flotilla è stata aggredita da Israele

La Global Sumud Flotilla, in rotta verso Gaza per portare aiuti umanitari e per rompere il blocco navale imposto alla Striscia, è stata fermata dall’esercito israeliano. Come promesso, questo è il momento di bloccare tutto, di fermare la macchina capitalista e sionista.

Scendere in piazza, non andare al lavoro, non andare a lezione, non svolgere lavoro di cura. Portare tutte e tutti in strada per manifestare la nostra solidarietà con la popolazione palestinese, e in particolare con le e i gazawi che da ormai due anni stanno vivendo un genocidio sulla loro pelle. Navigare a fianco alla Flotilla e alle e ai suoi passeggeri, per portare in mare, in terra e ovunque nel mondo la lotta per la libertà, l’autodeterminazione e la pace.

LA DIRETTA DALLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Coordinarsi, organizzarsi

È infine scattata “l’ora X”, il momento in cui ogni nodo territoriale in solidarietà con la Palestina e la Sumud Flotilla andrà a dar vita a forme di blocco della circolazione e della produzione. L’indicazione è di raggiungere gli appuntamenti prefissati nei giorni scorsi e portare subito in strada i nostri corpi per formare una marea.

A Roma, le indicazioni di mobilitazione nel gruppo telegram Sumud supporters Roma sono di raggiungere ora (mercoledì 1 ottobre, n.d.r.) in corteo piazza dei Cinquecento (stazione Termini) mentre domani, il “giorno 0”, ci si ritroverà alle 18.30 alla fermata della metropolitana Colosseo. Venerdì, il cosiddetto “giorno 1”, l’appuntamento sarà invece a Termini alle 12.00, per dar vita a uno sciopero generale e straordinario giustificato dalla “gravità costituzionale” dei fatti che stanno accadendo. Leggi qui le informazioni fondamentali relative allo svolgimento dello sciopero.

La manifestazione nazionale del 4 ottobre

Ma i cortei e gli scioperi in tutta Italia, spontanei o organizzati, dopo il blocco della Flotilla saranno solo l’inizio della mobilitazione dei prossimi giorni. Sabato 4 ottobre è già in programma da tempo il corteo nazionale indetto dalle associazioni e dalle realtà palestinesi per protestare contro il genocidio che dal 2023 viene perpetrato nei confronti della popolazione di Gaza.

La manifestazione sarà nazionale, e avrà come punto di concentramento piazzale Ostiense a Roma, per poi snodarsi per le vie della città fino a piazza San Giovanni.

L’immagine di copertina è di Gianluca Rizzello

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno