Black Lives Matter a NYC: il teaser del documentario

Il 25 maggio la terra torna a tremare di nuovo, le scosse della vicenda di George Floyd hanno aperto delle ferite nel sistema politico e culturale americano che non si sono mai rimarginate. L’omicidio di George Floyd non è il primo e neanche l’ultimo gesto brutale della polizia, prima di lui ci sono altri nomi come Breonna Taylor, Trayvon Martin, Michael Brown, Alton Sterling, Philando Castile, Eric Garner.

Il documentario, scritto e diretto da Mila Tenaglia, per Owley Production, si propone di analizzare quello che sta accadendo in questi mesi attraverso le voci, i racconti e i volti delle proteste che si stanno susseguendo in una New York deserta e duramente colpita dalla pandemia.

Una rivolta tutt’ora in evoluzione che si è allargata a livello globale, dai piccoli centri alle grandi città di tutto il mondo. Una delle più grandi ribellioni della storia degli Stati Uniti di cui non è possibile avere ora un quadro analitico lucido perché ancora in evoluzione. E’ possibile contribuire però a dare voce a quei nomi e a quegli sguardi incondizionati di chi scende per strada in un gesto corale e per gridare a pieni polmoni che la giustizia non è uguale per tutti.