Antonio Negri (1933-2023) – Sulle tracce di un pensiero a venire

A un anno dalla sua scomparsa, compagnə, amicə e studiosə si riuniscono, ospiti all’università di Bologna, attorno al pensiero e alla vita di Toni Negri. Una giornata di studi densa e sfaccettata in cui riflettere i variegati aspetti della sua vicenda politica e teorica senza consegnarli alla celebrazione statica, nel tentativo di ereditarne il metodo come strumento per l’avvenire: una teoria ricavata dalla prassi, mai mera analisi dei processi politici e sociali ma inchiesta da condurre nelle lotte, seguendone lo sviluppo per comprendere le trasformazioni in atto nel presente. In attesa di poterne raccontare i diversi momenti e valorizzarne l’interazione, riportiamo qui il link per seguire la diretta online delle relazioni e del dibattito.

Università degli Studi di Bologna, Plesso Scaravilli, Aula 3, Piazza Scaravilli n.2.

Qui il link alla diretta Facebook

Lunedì 16 dicembre – PROGRAMMA

09:00 – APERTURA

Sandro Mezzadra, Omaggio a un maestro

09:30 – I SESSIONE

Padova, Venezia e dintorni, anni Sessanta

Chair: Marco Assennato. Intervengono Alisa Del Re e Sandro Chignola

11:30 – II SESSIONE

Pensare la politica

Chair: Maria Rosaria Marella. Intervengono Pierangelo Schiera e Étienne Balibar

14:30 – III SESSIONE

Lavoro e soggettività

Chair: Niccolò Cuppini. Intervengono Sergio Bologna e Giso Amendola

16:00- IV SESSIONE

Paris, monde

Chair: Clara Mogno. Intervengono Judith Revel e Michael Hardt