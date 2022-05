Ancora e comunque resistenza. Speciale 25 aprile 2022

di Alessandro Pes e Luca Peretti

Che Italia è quella che celebra il settantasettesimo anniversario della Resistenza? E, soprattutto, cosa rimane della memoria di quegli eventi?

di Luca Peretti

Come si racconta la Resistenza a Roma? Quali le sfide in una società che cambia? Ne parliamo con la delegata alla memoria del Municipio V e coordinatrice didattica dell’Ecomuseo Casilino di Roma

di Alessandro Pes

“Il leone, il giudice e il capestro” di Alessandro Volterra e Maurizio Zinni racconta la resistenza libica, tra Omar al-Mukhtar, politiche di repressione e apparati di giustizia coloniale. Per smentire, una volta di più, l’idea che gli italiani furono ben accolti nelle colonie

di Erica Silvestri

Un estratto e due illustrazioni di un libro per bambine/i sulla Resistenza scritto e illustrato da Erica Silvestri, in uscita per Momo edizioni. Un esempio di come raccontare la lotta partigiana alle nuove generazioni

di Simeone Del Prete

Il nuovo libro di Santo Peli, uno dei più importanti storici della Resistenza, è un antidoto a semplificazioni e rovescismi sempre più diffusi. Una lettura di “La necessità, il caso l’utopia. Saggi sulla guerra partigiana e dintorni”, tra antropologia dei partigiani e scoperta della politica

Numerose iniziative in diversi quartieri per celebrare il 25 aprile, in un momento in cui la ricorrenza assume un significato particolare visto il conflitto armato che si sviluppa alle porte dell’Europa

La foto di copertina proviene dall’Archivio privato Danilo Baldini – Cerreto d’Esi