Ancora alluvioni in Emilia Romagna: è crisi climatica

Sabato notte c’è stata l’ennesima esondazione di un corso d’acqua a Bologna, il Ravone, uno dei tanti che nell’ultimo anno hanno trasformato l’Emilia Romagna in una terra dai paesaggi post-apocalittici. In vie come Andrea Costa centinaia di persone da questa mattina sono scese in strada per aiutare chi si trova per la prima o per l’ennesima volta in difficoltà di fronte a questo dramma.









I beni di centinaia di persone in città sono finiti per strada e sono stati portati via con l’aiuto di ruspe, trattati come spazzatura. Un ragazzo giovanissimo mentre lo stavo fotografano mi ha chiesto di non riprenderlo mentre fumava, perché altrimenti «sua madre si sarebbe arrabbiata».

Ragazzi e ragazze con vassoi pieni di brioche sono passate per offrire gratitudine a chi è sceso in strada per aiutare, proprietari di attività stanchi e visibilmente irritati dalla presenza di fotocamere erano impegnati a testa bassa a ripulire i loro locali dall’acqua per poter riaprire il più presto e minimizzare il danno.









Con questo intreccio di vite che si sono incontrate per aiutarsi e aiutare il prossimo, oggi si è instaurato un forte clima di solidarietà al di fuori del quale c’è la desolazione e la solitudine in cui il governo ha lasciato e lascerà persone che hanno perso e continueranno a perdere tutto in futuro.

Tutte le immagini nell’articolo e in copertina sono dell’autrice

