Afghanistan: la fine di un’occupazione

Sono state scritte molte sciocchezze sull’Afghanistan in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. La maggior parte di queste nascondono una serie di importanti verità. Primo, i talebani hanno sconfitto gli Stati Uniti. Secondo, i talebani hanno vinto perché hanno un sostegno più popolare. Terzo, i talebani hanno vinto non perché la maggior parte degli afghani li ami quanto perché l’occupazione americana è stata insopportabilmente crudele e corrotta. Quarto, anche la Guerra al Terrore è stata sconfitta politicamente negli Stati Uniti.

La maggioranza degli americani è ora favorevole al ritiro dall’Afghanistan e contraria ad ulteriori guerre in scenari stranieri. Quinto, questo è un punto di svolta nella storia globale. La più grande potenza militare del mondo è stata sconfitta dalla gente di un piccolo paese disperatamente povero.

Ciò indebolirà il potere dell’impero americano in tutto il mondo. Sesto, la retorica del salvataggio delle donne afghane è stata ampiamente utilizzata per giustificare l’occupazione, e molte femministe in Afghanistan hanno scelto la parte dell’occupazione. Il risultato è una tragedia per il femminismo.

L’articolo cerca di spiegare questi punti. Poiché questo è un pezzo breve, formuleremo più affermazioni che argomentazioni. Ma abbiamo scritto molto su genere, politica e guerra in Afghanistan da quando abbiamo potuto condurre ricerche sul campo come antropologi quasi cinquant’anni fa. Forniamo pertanto collegamenti a gran parte di questo lavoro alla fine di questo articolo, così da poter verificare i nostri argomenti in modo più dettagliato [1].

Una vittoria militare



Questa è una vittoria militare e politica per i talebani. È una vittoria militare perché i talebani hanno vinto la guerra. Da almeno due anni le forze governative afghane – l’esercito nazionale e la polizia – registrano al mese più perdite, fra morti e feriti, che nuove reclute. Quindi quelle forze si stanno riducendo. Negli ultimi dieci anni i talebani hanno preso il controllo di sempre più villaggi e alcune città. Negli ultimi dodici giorni hanno conquistato tutte le città.

Non è stata un’avanzata fulminea attraverso le città e poi verso Kabul. Le milizie che hanno conquistato le città una dopo l’altra si erano soffermate a lungo nelle vicinanze, presso i villaggi, in attesa del momento più opportuno. Fondamentalmente, in tutto il nord i talebani hanno reclutato costantemente tagiki, uzbeki e arabi.

Questa è anche una vittoria politica per i talebani. Nessuna guerriglia al mondo può ottenere tali vittorie senza il sostegno popolare. Ma forse sostegno non è la parola giusta.

Si tratta di qualcosa di più: gli afghani hanno dovuto scegliere da che parte stare. E la maggior parte del popolo afgano ha scelto di schierarsi con i talebani più di quanto non abbia scelto di fare per gli occupanti americani. Non tutti, solo di più.

Inoltre molti afghani hanno scelto di schierarsi con i talebani piuttosto che con il governo afgano del presidente Ashraf Ghani. Ancora una volta, non tutti, ma più di quelli che supportano Ghani. E più afghani hanno scelto di schierarsi con i talebani piuttosto che con i vecchi signori della guerra. La sconfitta di Dostum a Sheberghan e di Ismail Khan a Herat ne è una prova sbalorditiva.

I talebani del 2001 erano per la stragrande maggioranza pashtun, e la loro politica era di stampo sciovinista pashtun. Nel 2021 combattenti talebani di molte etnie hanno preso il potere nelle aree dominate da uzbeki e tagiki. L’importante eccezione è rappresentata dall’area delle montagne centrali dominata dagli Hazara.

Torneremo su questa eccezione. Naturalmente, non tutti gli afghani hanno scelto di schierarsi con i talebani, come si è detto.

Questa è stata una guerra contro gli invasori stranieri, ma è anche stata una guerra civile. Molti hanno combattuto per gli americani, il governo o i signori della guerra. Molti altri sono scesi a compromessi con entrambe le parti per sopravvivere. E molti altri non erano sicuri da che parte stare e stanno aspettando, fra molta paura e un po’di speranza, di vedere cosa accadrà.

(Marius Anersnen da Flickr)

Poiché questa è stata una sconfitta militare per il potere americano, le richieste a Biden di fare questo o quello sono state e sono semplicemente stupide. Se le truppe americane fossero rimaste in Afghanistan, avrebbero dovuto arrendersi o morire. Questa sarebbe stata un’umiliazione ancora peggiore per il potere americano rispetto all’attuale débâcle. Biden, come Trump prima di lui, non ha avuto opzioni.

Perché così tanti afghani hanno scelto i talebani



Il fatto che molte persone abbiano scelto i talebani non significa che la maggior parte degli afghani sostenga necessariamente i talebani. Significa che, date le scelte limitate a disposizione, quella è la scelta che hanno compiuto. Come mai? La risposta più banale è che i talebani sono l’unica organizzazione politica importante che combatte l’occupazione americana, e la maggior parte degli afghani ha finito per odiare quell’occupazione.

Non è stato sempre così. Gli Stati Uniti hanno inviato per la prima volta bombardieri e alcune truppe in Afghanistan un mese dopo l’11 settembre. Gli Stati Uniti sono stati sostenuti dalle forze dell’Alleanza del Nord, una coalizione di signori della guerra non-pashtun nel nord del paese.

Ma i soldati e i leader dell’Alleanza non erano in realtà preparati a combattere a fianco degli americani. Data la lunga storia della resistenza afghana all’invasione straniera, più recentemente quella dei russi che hanno occupato il paese dal 1980 al 1987, sarebbe stato semplicemente troppo disonorevole. Dall’altra parte, però, quasi nessuno era disposto a combattere per difendere il governo talebano allora al potere.

Le truppe dell’Alleanza del Nord e dei talebani si affrontarono in una guerra finta. Poi gli Stati Uniti, gli inglesi e i loro alleati stranieri iniziarono a bombardare. I servizi militari e di intelligence pakistani hanno negoziato la fine dello stallo. Gli Stati Uniti avrebbero potuto prendere il potere a Kabul e insediare un Presidente a loro scelta. In cambio, ai capi talebani e alla base sarebbe stato permesso di tornare a casa nei loro villaggi o in esilio oltre il confine in Pakistan.

Questo accordo è stato fatto passare sotto traccia negli Stati Uniti e in Europa all’epoca, per ovvie ragioni, ma noi ne abbiamo parlato e, in Afghanistan, tutti ne erano ampiamente consapevoli. Ciò che è successo dopo mostra chiaramente la natura di tale accordo negoziato.

Per due anni non ci fu resistenza all’occupazione americana. Nessuna, in nessun villaggio. Molte migliaia di ex talebani sono rimasti in quei villaggi. Questo è un fatto straordinario. Si pensi al contrario cosa accadde con l’Iraq, dove la resistenza era diffusa dal primo giorno dell’occupazione nel 2003. Oppure si pensi all’invasione russa dell’Afghanistan nel 1979, fronteggiata con lo stesso muro di rabbia. Il motivo non era semplicemente che i talebani non stavano combattendo.

È successo che la gente comune, anche nel cuore dei talebani nel sud, ha osato sperare che l’occupazione americana avrebbe portato la pace in Afghanistan e sviluppato l’economia per porre fine alla terribile povertà. La pace era un fattore cruciale.

Nel 2001 gli afghani erano rimasti intrappolati in guerra per ventitré anni, prima una guerra civile tra comunisti e islamisti, poi una guerra tra islamisti e invasori sovietici, poi una guerra tra signori della guerra islamisti e poi una guerra nel nord del paese tra signori della guerra islamisti e talebani.

Ventitré anni di guerra hanno significato morte, mutilazione, esilio e campi profughi, povertà, molto dolore e infinite paure e ansie. Forse il miglior libro su come ci si sentiva all’epoca è Love and War in Afghanistan di Alex Klaits e Gulchin Gulmanadova Klaits (2005).

La gente desiderava disperatamente la pace. Nel 2001 anche i sostenitori dei talebani pensavano che una cattiva pace fosse meglio di una buona guerra. Inoltre, gli Stati Uniti erano estremamente ricchi. Gli afghani credevano che l’occupazione potesse portare ad uno sviluppo che li avrebbe salvati dalla povertà.

Gli afghani aspettavano. Gli Stati Uniti hanno favorito la guerra, non la pace. L’esercito di Stati Uniti e Regno Unito ha occupato basi in tutti i villaggi e le piccole città care ai talebani, le aree principalmente pashtun del sud e dell’est. Queste unità non sono mai state messe al corrente dell’accordo informale negoziato tra americani e talebani.

Non potevano essere informate, perché ciò avrebbe fatto vergognare il governo del presidente Bush. Quindi le unità statunitensi consideravano come loro missione lo sradicamento dei “cattivi” rimanenti, che ovviamente erano ancora lì.

Durante le incursioni notturne sono state sfondate porte, umiliando e terrorizzando le famiglie, portando via uomini da torturare per ottenere informazioni sugli altri nemici. È stato qui, e nelle basi segrete di tutto il pianeta, che l’esercito e l’intelligence americani hanno sviluppato i nuovi stili di tortura che il mondo avrebbe brevemente intravisto da Abu Ghraib, la prigione americana in Iraq.

Alcuni degli uomini detenuti erano talebani che non avevano combattuto. Alcuni erano solo persone tradite agli americani da nemici locali che desideravano la loro terra o nutrivano rancore.

Il libro di memorie del soldato americano Johnny Rico, Blood Makes the Grass Grow Green, fornisce un utile resoconto di ciò che accadde dopo. I parenti e gli abitanti del villaggio indignati hanno sparato agli americani al buio. L’esercito americano ha aperto più porte e torturato più uomini. Gli abitanti del villaggio hanno sparato ancora più colpi nel mucchio. Gli americani hanno lanciato attacchi aerei e le loro bombe hanno ucciso una famiglia dopo l’altra. La guerra tornò nel sud e nell’est del paese.

È aumentata la spirale di diseguaglianza e corruzione



Gli afghani avevano sperato in uno sviluppo che potesse migliorare le condizioni sia dei ricchi che dei poveri. Sembrava una cosa così ovvia e così facile da ottenere. Ma quello che non potevano capire era la politica americana all’estero. E non potevano capire il modo in cui l’1% della popolazione statunitense si dedicasse così alacremente ad aumentare la diseguaglianza nel proprio paese.



Quindi soldi americani si riversarono in Afghanistan. Ma la ricchezza è andata alle persone del nuovo governo guidato da Hamid Karzai. È andata alle persone che lavoravano con gli americani e con le truppe di occupazione di altre nazioni. Ed è andata ai signori della guerra e al loro entourage che erano profondamente coinvolti nel commercio internazionale di oppio ed eroina facilitato dalla Cia e dall’esercito pakistano.

È andata a persone abbastanza fortunate da possedere case lussuose e ben difese a Kabul che potevano affittare al personale espatriato.

La ricchezza è andata agli uomini e alle donne che hanno lavorato in Ong finanziate dall’estero. Ovviamente le persone in questi diversi gruppi spesso combaciavano. Gli afghani erano da tempo abituati alla corruzione. Entrambi se lo aspettavano e la odiavano. Ma questa volta la scala era senza precedenti. E agli occhi dei poveri e delle persone a reddito medio, tutta la nuova oscena ricchezza, non importa in che modo fosse stata accumulata e raccolta, assumeva le sembianze della corruzione.

Nell’ultimo decennio i talebani hanno potuto reclamare per sé due segni di distinzione nel contesto afghano. La prima è il fatto che non erano corrotti, poiché non erano corrotti nemmeno quando erano stati in carica prima del 2001.

Sono stati l’unica forza politica nel paese per la quale questo sia mai stato vero. In modo problematico, i talebani hanno gestito un sistema giudiziario onesto nelle aree rurali che hanno controllato. La loro reputazione è stata così alta che molte persone coinvolte in cause civili nelle città hanno concordato che entrambe le parti si sarebbero rivolte ai giudici talebani nelle campagne.

Ciò ha consentito loro di ottenere una giustizia rapida, economica ed equa senza enormi tangenti. Poiché la giustizia era equa, entrambe le parti potevano accettarla.

Per le persone nelle aree controllate dai talebani, la giustizia equa era anche una protezione contro la disuguaglianza. Quando i ricchi possono corrompere i giudici, possono fare tutto ciò che vogliono nei confronti dei poveri. La terra era una questione cruciale.

(Erik Kanalstein da Flickr)

Uomini ricchi e potenti, signori della guerra e funzionari governativi avrebbero potuto impadronirsi, rubare o imbrogliare per ottenere il controllo della terra dei piccoli agricoltori e opprimere i mezzadri ancora più poveri. Ma i giudici talebani, lo capivano tutti, erano disposti a governare per i poveri. L’odio per la corruzione, per la disuguaglianza e per l’occupazione si fusero insieme.

20 anni dopo



Il 2001, quando i talebani caddero per mano degli americani dopo l’11 settembre, è ormai vent’anni fa. Sono intervenuti enormi cambiamenti nei movimenti politici di massa in vent’anni di guerra e di crisi. I talebani hanno imparato e sono cambiati. Come sarebbe potuto essere altrimenti? Molti afghani, e molti esperti stranieri, hanno commentato questo. Giustozzi ha usato l’utile espressione neo-talebani[2].

Questo cambiamento, così per come viene comunicato pubblicamente, presenta diversi aspetti. I talebani si sono resi conto che lo sciovinismo pashtun costituisse una grande debolezza. Ora sottolineano che sono musulmani, fratelli di tutti gli altri musulmani, e che vogliono e hanno il sostegno dei musulmani di molti gruppi etnici.

Ma negli ultimi anni c’è stata una profonda spaccatura nelle forze talebane. Una minoranza di combattenti e sostenitori talebani si è alleata con lo Stato islamico.

La differenza è che lo Stato islamico lancia attacchi terroristici contro sciiti, sikh e cristiani. I talebani in Pakistan fanno lo stesso, e così fa la piccola rete Haqqani sponsorizzata dall’intelligence pakistana. Ma la maggioranza talebana è stata credibile quando ha condannato tutti questi attacchi. Torneremo su questa divisione in seguito, poiché ha implicazioni per ciò che accadrà dopo.

I nuovi talebani hanno anche sottolineato le loro preoccupazioni per i diritti delle donne. Hanno detto che avrebbero tollerato musica e video e avrebbero moderato i lati più feroci e puritani del loro precedente governo.

E ora stanno dicendo più e più volte che vogliono governare in pace, senza compiere vendette sulle persone appartenenti al vecchio ordine. Quanto di questo sia propaganda e quanto verità, è difficile da dire.

Inoltre, ciò che accadrà dopo dipenderà profondamente da ciò che succederà nel campo dell’economia e in seguito alle azioni delle potenze straniere. Di questo, diremo di più dopo. Il nostro punto qui è che gli afghani hanno ragioni per scegliere i talebani rispetto agli americani, ai signori della guerra e al governo di Ashraf Ghani.

Che ne dite di salvare le donne afghane?



Molti lettori ora si sentiranno, insistenti, ripetere ma che dire delle donne afghane? La risposta non è semplice. Dobbiamo iniziare tornando agli anni ’70. In tutto il mondo, particolari sistemi di disuguaglianza di genere sono intrecciati con un particolare sistema di disuguaglianza di classe. L’Afghanistan non era diverso.

Nancy ha svolto ricerche antropologiche sul campo con donne e uomini pashtun nel nord del paese nei primi anni ’70. Vivevano allevando animali. Il libro successivo di Nancy, Bartered Brides: Politics and Marriage in a Tribal Society, spiega le connessioni tra classe, genere e divisioni etniche in quel momento.

E se voleste sapere cosa pensavano quelle stesse donne della loro vita, dei loro problemi e delle loro gioie, Nancy e il suo ex compagno Richard Tapper hanno recentemente pubblicato Afghan Village Voices, una traduzione di molti delle testimonianze registrate che donne e uomini hanno rilasciato per loro sul campo.

Quella realtà era complessa, amara, opprimente e piena di amore. In quel senso profondo, non era diversa dalle complessità del sessismo e della classe negli Stati Uniti. Ma la tragedia del successivo mezzo secolo avrebbe cambiato molto di tutto questo.

Quella lunga sofferenza ha prodotto il particolare sessismo dei talebani, che non è un prodotto automatico della tradizione afghana. La storia di questa nuova svolta ha origini nel 1978. Poi iniziò la guerra civile tra il governo comunista e la resistenza islamista rurale. Gli islamisti stavano vincendo, quindi l’Unione Sovietica invase alla fine del 1979 per sostenere il governo comunista.

Seguirono sette anni di guerra brutale tra sovietici e mujahedin. Nel 1987 le truppe sovietiche partirono, sconfitte. Quando vivevamo in Afghanistan, all’inizio degli anni ’70, i comunisti erano tra le persone migliori del luogo. Erano guidati da tre passioni. Volevano sviluppare il paese.

Volevano spezzare il potere dei grandi proprietari terrieri e redistribuire la terra. E volevano l’uguaglianza per le donne. Ma nel 1978 i comunisti presero il potere con un colpo di stato militare, guidato da ufficiali progressisti.

Non avevano ottenuto il sostegno politico della maggioranza degli abitanti del villaggio, in un paese a schiacciante economia rurale. Il risultato fu che gli unici modi in cui poterono affrontare la resistenza islamista rurale erano arresti, torture e bombardamenti. Più l’esercito guidato dai comunisti commetteva tali crudeltà, più la rivolta cresceva.

Poi l’Unione Sovietica invase per sostenere i comunisti. La loro arma principale era il bombardamento aereo, e gran parte del paese divenne una zona di fuoco libero. Furono uccisi tra mezzo milione e un milione di afghani. Almeno un altro milione è stato mutilato a vita. Tra i sei e gli otto milioni sono stati esiliati in Iran e Pakistan, e altri milioni sono diventati rifugiati interni. Tutto questo in un paese di soli venticinque milioni di abitanti.

Quando sono saliti al potere, la prima cosa che i comunisti hanno cercato di fare è stata la riforma agraria e la legislazione per i diritti delle donne. Quando i russi invasero, la maggioranza dei comunisti si schierò con loro. Molti di quei comunisti erano donne. Il risultato fu quello macchiare il buon nome del femminismo con il supporto alla tortura e ai massacri.

Immaginate che gli Stati Uniti siano stati invasi da una potenza straniera che ha ucciso tra i dodici e i ventiquattro milioni di americani, torturato persone in ogni città e portato all’esilio 100 milioni di americani. Immaginate anche che quasi tutte le femministe negli Stati Uniti abbiano sostenuto gli invasori.

Dopo quell’esperienza, come pensate che ragionerebbe la maggior parte degli americani in relazione a una seconda invasione da parte di un’altra potenza straniera o al femminismo? Come pensate che la maggior parte delle donne afghane si senta riguardo a un’altra invasione, questa volta da parte degli americani, giustificata dalla necessità di salvare le donne afghane? Tenete a mente che quelle statistiche sui morti, sui mutilati e sui rifugiati sotto l’occupazione sovietica non erano solo numeri astratti. Erano donne vive e i loro figli e figlie, mariti, fratelli e sorelle, madri e padri.

(Erik Kanalstein da Flickr)

Così, quando l’Unione Sovietica se ne andò, sconfitta, la maggior parte delle persone tirò un sospiro di sollievo. Ma poi i capi locali della resistenza mujahedin ai comunisti e agli invasori divennero signori della guerra locali e combatterono fra loro per accaparrarsi il bottine della vittoria. La maggioranza degli afghani aveva sostenuto i mujahedin, ma ora erano disgustati dall’avidità, dalla corruzione e dalla guerra infinita e inutile.

La classe e la cultura dei rifugiati dei talebani



Nell’autunno del 1994 i talebani erano arrivati a Kandahar, una città a maggioranza pashtun e la più grande dell’Afghanistan meridionale. I talebani non sono paragonabili a nulla di precedente nella storia dell’Afghanistan. Erano il prodotto di due innovazioni tipiche del ventesimo secolo: bombardamenti aerei e campi profughi in Pakistan. Appartenevano a una classe sociale diversa dalle élites che avevano governato l’Afghanistan.

I comunisti erano stati i figli e le figlie delle classi medie urbane e dei contadini di livello medio nelle campagne con abbastanza terra da poterla chiamare propria. Erano guidati da persone che frequentavano l’unica università del paese a Kabul. Volevano spezzare il potere dei grandi latifondisti e modernizzare il paese.

Gli islamisti che hanno combattuto i comunisti erano stati uomini di classi sociali simili, e per lo più ex studenti della stessa università. Anche loro volevano modernizzare il paese, ma in modo diverso. E hanno guardato alle idee dei Fratelli Musulmani e dell’Università Al-Azhar del Cairo. La parola talebani significa studenti di una scuola islamica, non di una scuola statale o di un’università. I combattenti dei talebani che sono entrati a Kandahar nel 1994 erano giovani che avevano studiato nelle scuole islamiche libere dei campi profughi in Pakistan. Erano stati bambini senza niente. I capi dei talebani erano mullah di villaggi dall’Afghanistan. Non avevano le connessioni d’élite di molti imam delle moschee cittadine.

I mullah del villaggio sapevano leggere e in qualche modo erano sostenuti da altri abitanti del villaggio. Ma il loro status sociale era ben al di sotto di quello di un proprietario di casa o di un diplomato in un ufficio governativo. I talebani erano guidati da un comitato di dodici uomini. Tutti e dodici avevano perso una mano, un piede o un occhio a causa delle bombe sovietiche durante la guerra. I talebani erano, tra le altre cose, il partito dei poveri e medi uomini del villaggio pashtun [3].

Vent’anni di guerra avevano lasciato Kandahar senza legge e in balia delle milizie armate. La svolta è arrivata quando i talebani si sono rivolti a un comandante locale che aveva violentato un ragazzo e due (forse tre) donne: lo hanno catturato e impiccato. Ciò che ha reso sorprendente il loro intervento non è stata solo la loro determinazione a porre fine alla lotta omicida e ripristinare la dignità e la sicurezza delle persone, ma il loro disgusto per l’ipocrisia degli altri islamisti.

Fin dall’inizio i talebani sono stati finanziati dai sauditi, dagli americani e dai militari pakistani. Washington voleva un paese pacifico che potesse ospitare oleodotti e gasdotti dall’Asia centrale. I talebani si sono distinti perché non ammettevano eccezioni alle regole che cercavano di imporre e alla severità con cui applicavano le medesime.

Molti afghani erano grati per il ritorno dell’ordine e per un minimo di sicurezza, ma i talebani erano settari e incapaci di controllare il paese e, nel 1996, gli americani hanno ritirato il loro sostegno. Quando lo hanno fatto, hanno scatenato una nuova, e micidiale, forma di islamofobia contro i talebani. Quasi da un giorno all’altro, le donne afghane sono state bollato come indifese e oppresse, mentre gli uomini afghani – alias i talebani – sono stati esecrati come selvaggi fanatici, pedofili e patriarchi sadici, quasi non fossero delle persone.

Per quattro anni prima dell’11 settembre i talebani sono stati stati presi di mira dagli americani, mentre le femministe e altri chiedevano a gran voce la protezione delle donne afghane. Quando sono iniziati i bombardamenti americani, tutti avrebbero dovuto capire che le donne afghane avevano bisogno di aiuto. Che cosa sarebbe potuto andare storto?

L’11 settembre e la guerra americana



I bombardamenti sono iniziati il 7 ottobre. In pochi giorni, i talebani sono stati costretti a nascondersi – o sono stati letteralmente castrati – come dimostrava una fotografia sulla prima pagina del “Daily Mail”. Le immagini pubblicate della guerra erano davvero scioccanti per la violenza e il sadismo che ritraevano.

Molte persone in Europa sono rimaste sconvolte dalla portata dei bombardamenti e dall’assoluta privazione di valore delle vite afghane [4]. Eppure negli Stati Uniti, quell’autunno, il misto di vendetta e patriottismo fece sì che le voci di dissenso fossero rare e per lo più impercettibili.

Chiediamoci, come fece Saba Mahmood all’epoca, «perché le condizioni di guerra (migrazione, militarizzazione) e di fame (sotto i mujaheddin) erano considerate meno dannose per le donne della mancanza di istruzione, occupazione e, soprattutto, a livello mediatico, stili di abbigliamento occidentali (sotto i talebani)?» [5]. Quindi chiediamoci di nuovo ancora più insistentemente: come si sarebbero potute «salvare le donne afghane» bombardando una popolazione civile che includeva, insieme alle donne stesse, i loro figli, i loro mariti, padri e fratelli? Avrebbe dovuto essere la domanda che poneva fine alla discussione, ma non lo fu.

L’espressione più eclatante dell’islamofobia di stampo femminista è arrivata a poco più di un mese dall’inizio della guerra. Una guerra di vendetta così impari non appare auspicabile agli occhi del mondo, quindi è meglio fare qualcosa che possa sembrare virtuoso. In previsione della festa americana del Ringraziamento, il 17 novembre 2001, Laura Bush, la moglie del Presidente, ha deplorato a gran voce la difficile situazione delle donne afghane velate. Cherie Blair, la moglie del primo ministro britannico ha fatto eco ai suoi sentimenti pochi giorni dopo.

Queste ricche mogli di guerrafondai stavano usando tutto il peso del paradigma orientalista per incolpare le vittime e giustificare una guerra contro alcune delle persone più povere della terra.

E «salvare le donne afghane» è diventato il grido persistente di molte femministe liberali per giustificare la guerra americana [6]. Con l’elezione di Obama nel 2008, il coro dell’islamofobia è diventato egemonico tra i liberali americani. Quell’anno l’alleanza americana contro la guerra si è effettivamente dissolta per aiutare la campagna di Obama. I democratici e le femministe che hanno sostenuto il falco della guerra rappresentato dal Segretario di Stato di Obama, Hillary Clinton, non potevano accettare la verità che l’Afghanistan e l’Iraq erano entrambe guerre per il petrolio [7]. Avevano solo una giustificazione per le infinite guerre del petrolio: le sofferenze delle donne afghane.

(FibonacciBlue da Flickr)

Lo spin femminista era uno stratagemma intelligente. Ha precluso i confronti tra l’indubbio dominio sessista dei talebani e il sessismo negli Stati Uniti. Molto più scioccante, la tendenza femminista ha addomesticato e ha efficacemente spostato le cattive verità su una guerra grossolanamente iniqua. E separava quelle presunte “donne da salvare” dalle decine di migliaia di vere donne afghane, e uomini e bambini uccisi, feriti, orfani o resi senza casa e affamati dalle bombe americane.

Molte delle nostre amiche e familiari in America sono femministe che hanno sinceramente e di cuore a gran parte di questa propaganda. Ma a loro veniva chiesto di sostenere una rete di bugie, una perversione del femminismo.

Era il femminismo dell’invasore e dell’élite governativa corrotta. Era il femminismo dei torturatori e dei droni. Crediamo che un altro femminismo sia possibile. Ma resta vero che i talebani sono profondamente sessisti.

La misoginia ha vinto in Afghanistan. Ma non doveva essere così. I comunisti che si erano schierati con le crudeltà degli invasori sovietici avevano screditato il femminismo in Afghanistan per almeno una generazione. Ma poi gli Stati Uniti hanno invaso e una nuova generazione di donne professioniste afghane si è schierata con i nuovi invasori per cercare di conquistare i diritti delle donne.

Anche il loro sogno è finito in collaborazione, vergogna e sangue. Alcune erano carrieriste, ovviamente, che si esprimevano attraverso luoghi comuni in cambio di finanziamenti. Ma molte altre erano motivate da un sogno onesto e disinteressato. Il loro fallimento è stato tragico.

Stereotipi e confusioni



Al di fuori dell’Afghanistan, c’è molta confusione sugli stereotipi riguardanti i talebani elaborati negli ultimi venticinque anni. Ma si rifletta attentamente quando si sentono visioni stereotipati sul fatto che si tratta di persone feudali, brutali e primitive. Queste sono persone con laptop, che hanno negoziato con gli americani in Qatar negli ultimi quattordici anni. I talebani non sono il prodotto del medioevo. Sono il prodotto di alcuni dei periodi peggiori della fine del ventesimo secolo e dell’inizio del ventunesimo secolo.

Se guardano indietro in qualche modo a un tempo immaginato migliore, non è sorprendente. Ma sono stati plasmati dalla vita sotto i bombardamenti aerei, i campi profughi, il comunismo, la guerra del terrore, gli interrogatori intensificati, il cambiamento climatico, la politica di Internet e la spirale di disuguaglianza prodotta dal neoliberismo.

Vivono, come tutti gli altri, ora. Anche le loro radici in una società tribale possono confondere. Ma come ha sostenuto Richard Tapper, le tribù non sono istituzioni ataviche. Sono il modo in cui i contadini in questa parte del mondo organizzano il loro coinvolgimento dentro il sistema statale.

E la storia dell’Afghanistan non è mai stata semplicemente una questione di gruppi etnici in competizione, ma piuttosto di complesse alleanze tra gruppi e divisioni all’interno dei gruppi [8].

C’è una serie di pregiudizi a sinistra che spingono alcune persone a chiedersi come i talebani potrebbero stare dalla parte dei poveri e antimperialisti se non sono “progressisti”. Lasciamo da parte per il momento la parola progressista che significa poco. Naturalmente i talebani sono ostili al socialismo e al comunismo. Loro stessi, o i loro genitori o nonni, furono uccisi e torturati da socialisti e comunisti. Inoltre, qualsiasi movimento che abbia combattuto una guerriglia ventennale e sconfitto un grande impero è antimperialista, o le parole non hanno significato.

La realtà è quello che è. I talebani sono un movimento di contadini poveri, contro un’occupazione imperiale, profondamente misogini, sostenuti da molte donne, a volte razzisti e settari, a volte no. Rappresentano un insieme di contraddizioni prodotto dalla storia. Un’altra fonte di confusione è la politica di classe dei talebani. Come possono stare dalla parte dei poveri, come ovviamente sono, eppure così aspramente contrari al socialismo?

La risposta è che l’esperienza dell’occupazione russa ha eliminato la possibilità di formulazioni socialiste sul concetto di classe. Ma non ha cambiato la realtà della classe.

Nessuno ha mai costruito un movimento di massa tra i contadini poveri che ha preso il potere senza essere percepito come schierato dalla parte dei poveri. I talebani parlano non nel linguaggio della classe, ma nel linguaggio della giustizia e della corruzione. Sono parole diverse che descrivono un medesimo schieramento. Niente di tutto ciò significa che i talebani debbano necessariamente governare nell’interesse dei poveri. Abbiamo visto abbastanza rivolte contadine salire al potere nel secolo scorso e oltre, solo per diventare governi di élites urbane. E niente di tutto questo dovrebbe distrarre dalla verità che i talebani intendono governare in maniera dittatoriale e non democratica.

Un cambiamento storico in America



La caduta di Kabul segna una sconfitta decisiva per la potenza americana nel mondo. Ma segna anche, o rende chiaro, un profondo scollamento tra gli americani nei confronti dell’impero americano. Una prova sono i sondaggi di opinione. Nel 2001, subito dopo l’11 settembre, tra l’85% e il 90% degli americani ha approvato l’invasione dell’Afghanistan. I numeri sono diminuiti costantemente.

Il mese scorso, il 62% degli americani ha approvato il piano di Biden per il ritiro totale e il 29% si è opposto. Questo rifiuto della guerra è comune sia a destra che a sinistra. La base operaia del Partito Repubblicano e di Trump è contro le guerre all’estero. Molti soldati e famiglie di militari provengono dalle zone rurali e dal sud dove Trump è forte. Sono contro ogni altra guerra, perché sono loro e coloro che amavano che hanno servito nell’esercito, sono morti e sono rimasti feriti.

Il patriottismo di destra in America ora è pro-militare, ma questo significa essere a favore dei soldati non a favore della guerra. Quando dicono “Rendi l’America grande di nuovo” intendono che l’America non rappresenta qualcosa di eccezionale ora per gli americani, non che gli Stati Uniti dovrebbero essere più impegnati militarmente in altre zone del mondo.

Anche tra i Democratici la base della classe operaia è contro le guerre. Ci sono persone che sostengono un ulteriore intervento militare. Sono i democratici Obama, i repubblicani Romney, i generali, molti professionisti liberali e conservatori, e quasi tutti nell’élites di Washington. Ma il popolo americano nel suo insieme, e in particolare la classe operaia, nera, ispanica e bianca, si è rivoltata contro l’impero americano. Dopo la caduta di Saigon, il governo americano non fu in grado di avviare importanti interventi militari per i successivi quindici anni. Dopo la caduta di Kabul, il periodo di disimpegno potrebbe essere ancora più lungo.

(R9 Studios da Flickr)

Le conseguenze internazionali



Dal 1918, 103 anni fa, gli Stati Uniti sono la nazione più potente del mondo. Ci sono state potenze in competizione: prima la Germania, poi l’Unione Sovietica e ora la Cina. Ma gli Stati Uniti sono stati dominanti. Quel “secolo americano” sta volgendo al termine. La ragione di fondo è l’ascesa economica della Cina e il relativo declino economico degli Stati Uniti. Ma la pandemia di Covid-19 e la sconfitta afghana rendono questi ultimi due anni una vera e propria svolta.

La pandemia ha rivelato l’incompetenza istituzionale della classe dirigente, e del governo, degli Stati Uniti. Il sistema non è riuscito a proteggere le persone. Questo fallimento caotico e vergognoso è stato ovvio per le persone di tutto il mondo. Poi c’è l’Afghanistan. Se giudichiamo dalla spesa e dalla strumentazione, gli Stati Uniti sono in modo schiacciante la potenza militare dominante a livello globale. Quel potere è stato sconfitto da gente povera in sandali in un piccolo paese che non ha altri strumenti che quelli della resistenza e del coraggio.

La vittoria dei talebani rincuorerà anche islamisti di vario genere in Siria, Yemen, Somalia, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan e Mali. Ma sarà vero anche in maniera più ampia di questa. Sia il fallimento del Covid-19 che la sconfitta dell’Afghanistan ridurranno il soft power degli Stati Uniti.

Ma l’Afghanistan è anche una sconfitta per l’hard power. La forza dell’impero informale degli Stati Uniti poggia da un secolo su tre diversi pilastri. Uno è essere la più grande economia del mondo e il dominio del sistema finanziario globale. Il secondo è una reputazione in molti ambienti per quanto riguarda democrazia, competenza e leadership culturale. Il terzo era che se il soft power fosse fallito, gli Stati Uniti avrebbero invaso per sostenere le dittature e punire i suoi nemici. Quel potere militare è sparito ora.

Nessun governo crederà che gli Stati Uniti possano salvarli da un invasore straniero o dalla loro stessa gente. Le uccisioni perpetrate dai droni continueranno e causeranno grandi sofferenze. Ma da nessuna parte i droni da soli saranno militarmente decisivi. Questo è l’inizio della fine del secolo americano.

Che succede ora?



Nessuno sa cosa accadrà in Afghanistan nei prossimi anni. Ma possiamo identificare alcune delle pressioni che si determineranno. Il primo, e il più promettente, è il profondo desiderio di pace nei cuori degli afghani. Ora hanno vissuto quarantatré anni di guerra. Pensate a come solo cinque o dieci anni di guerra civile e invasione abbiano segnato così tanti paesi. Ora pensate a quarantatré anni.

Kabul, Kandahar e Mazar, le tre città più importanti, sono cadute tutte senza violenza. Questo perché i talebani, come continuano a dire, vogliono un paese in pace e non vogliono vendetta.

Ma è anche perché anche le persone che non supportano, anzi quelle che odiano i talebani, hanno scelto di non combattere. I leader talebani sono chiaramente consapevoli di dover portare la pace. Per questo è anche essenziale che i talebani continuino a garantire una giustizia equa. Il loro trend è buono. Ma le tentazioni e le pressioni del governo hanno corrotto molti movimenti sociali in molti paesi prima di loro. Anche il collasso economico è del tutto possibile.

L’Afghanistan è un paese povero e arido, dove è possibile coltivare meno del 5% della terra. Negli ultimi vent’anni le città si sono gonfiate immensamente. Questa crescita è dipesa dal flusso di denaro proveniente dall’occupazione e, in misura minore, dal denaro proveniente dalla coltivazione dell’oppio.

Senza un aiuto straniero molto consistente da qualche parte, il collasso economico rappresenterà una minaccia concreta. Poiché i talebani lo sanno, hanno offerto esplicitamente un accordo agli Stati Uniti. Gli americani daranno aiuto e in cambio i talebani non forniranno un riparo ai terroristi che potrebbero lanciare attacchi come l’11 settembre.

Entrambe le amministrazioni Trump e Biden hanno accettato questo accordo. Ma non è affatto chiaro se gli Stati Uniti manterranno questa promessa. In effetti, qualcosa di peggio è del tutto possibile.

Le precedenti amministrazioni statunitensi hanno punito Iraq, Iran, Cuba e Vietnam per la loro sfida con sanzioni economiche distruttive e di lunga durata. Ci saranno molte voci negli Stati Uniti che si alzeranno in favore di tali sanzioni, per affamare i bambini afghani in nome dei diritti umani.

Poi c’è la minaccia di un’ingerenza internazionale, di poteri diversi che sostengono diverse forze politiche o etniche all’interno dell’Afghanistan. Gli Stati Uniti, l’India, il Pakistan, l’Arabia Saudita, l’Iran, la Cina, la Russia e l’Uzbekistan saranno tutti tentati da questa strada. È già successo in passato e in una situazione di collasso economico potrebbe provocare guerre per procura. Per il momento, però, i governi di Iran, Russia e Pakistan vogliono chiaramente la pace in Afghanistan. I talebani hanno anche promesso di non governare con crudeltà. È più facile a dirsi che a farsi.

Di fronte a famiglie che hanno accumulato grandi fortune attraverso la corruzione e la criminalità, cosa pensate che vorranno fare i poveri soldati dei villaggi?

E poi c’è il clima. Nel 1971 una siccità e una carestia nel nord e nel centro devastarono greggi, raccolti e vite. È stato il primo segno degli effetti del cambiamento climatico sulla regione, che ha portato ulteriori siccità negli ultimi cinquant’anni. A medio e lungo termine, l’agricoltura e l’allevamento diventeranno più precari [9]. Tutti questi pericoli sono reali. Ma l’esperto di sicurezza spesso perspicace Antonio Giustozzi è d’accordo con il pensiero sia dei talebani che dei governi stranieri e dei talebani.

Il suo articolo su “The Guardian” del 16 agosto era pieno di speranza. Lo ha così concluso: «Poiché la maggior parte dei paesi vicini vuole stabilità in Afghanistan, è improbabile che, almeno per il momento, eventuali crepe nel nuovo governo di coalizione vengano sfruttate da attori esterni per creare spaccature. Allo stesso modo, i perdenti del 2021 faranno fatica a trovare qualcuno disposto o in grado di sostenerli nell’iniziare una sorta di resistenza. Finché il nuovo governo di coalizione includerà alleati chiave dei suoi vicini, questo è l’inizio di una nuova fase nella storia dell’Afghanistan» [10].

Cosa sappiamo fare? Benvenuti ai rifugiati



Molte persone in Occidente ora si chiedono: «Cosa possiamo fare per aiutare le donne afghane?» A volte questa domanda presuppone che la maggior parte delle donne afghane si opponga ai talebani e che la maggior parte degli uomini afghani li sostenga. Questo non ha senso. È quasi impossibile immaginare il tipo di società in cui ciò sarebbe vero. Ma qui c’è una domanda più circoscritta. Nello specifico, come si possono aiutare le femministe afghane? Questa è una domanda corretta e dignitosa.

(Erik Kanalstein da Flickr)

La risposta è organizzarsi per comprare loro i biglietti aerei e dare loro rifugio in Europa e Nord America. Ma non saranno solo le femministe ad aver bisogno di asilo. Decine di migliaia di persone che hanno lavorato per l’occupazione sono alla disperata ricerca di asilo, con le loro famiglie.

Lo stesso vale per un numero maggiore di persone che hanno lavorato per il governo afghano. Alcune di queste persone sono ammirevoli, altre sono mostri corrotti, molte si trovano nel mezzo e molte sono solo bambini. Ma qui c’è un imperativo morale.

Gli Stati Uniti e i paesi della Nato hanno creato sofferenze immense per vent’anni. Il minimo, il minimo, dovrebbe essere di salvare le persone le cui vite hanno distrutto. C’è anche un altro problema morale qui. Quello che molti afghani hanno imparato negli ultimi quarant’anni è stato chiaro anche nell’ultimo decennio del tormento della Siria.

È fin troppo facile capire come le contingenze legate a background e storie personali influiscano le azioni delle persone. L’umiltà ci costringe a guardare la giovane donna comunista, la femminista istruita che lavora per una Ong, l’attentatore suicida, il marine americano, il mullah del villaggio, il combattente talebano, la madre in lutto di un bambino ucciso dalle bombe americane, il cambiavalute sikh, il poliziotto, il povero contadino che coltiva oppio, per dire: “Chi sono io per giudicare?”.

Il fallimento dei governi americano e britannico nel salvare le persone che hanno lavorato per loro è stato allo stesso tempo vergognoso e rivelatore. Non è proprio un fallimento, ma una scelta. Il razzismo contro l’immigrazione ha pesato più fortemente su Johnson e Biden dei loro debiti nei confronti dell’umanità.

Le campagne di accoglienza degli afghani sono ancora possibili. Naturalmente un argomento morale così forte si scontrerà con il razzismo e l’islamofobia in ogni momento. Ma nell’ultima settimana i governi di Germania e Olanda hanno entrambi sospeso qualsiasi deportazione di afghani.

A ogni politico, ovunque, che parla a sostegno delle donne afghane deve essere chiesto, costantemente, di aprire le frontiere a tutti gli afghani.

E poi c’è quello che potrebbe succedere agli hazara. Come abbiamo detto, i talebani hanno smesso di essere semplicemente un movimento pashtun e sono diventati nazionali, reclutando molti tagiki e uzbeki. E anche, dicono, alcuni hazara. Ma non molti.

Gli hazara sono le persone che tradizionalmente vivevano nelle montagne centrali. Molti sono emigrati anche in città come Mazar e Kabul, dove hanno lavorato come facchini e in altri lavori mal pagati. Sono circa il 15% della popolazione afgana. Le radici dell’inimicizia tra pashtun e hazara risiedono parzialmente in dispute di lunga data sulla terra e sui diritti di pascolo.

Ma più recentemente conta molto anche il fatto che gli hazara sono sciiti, e quasi tutti gli altri afghani sono sunniti. Gli aspri conflitti tra sunniti e sciiti in Iraq hanno portato a una scissione nella tradizione islamista militante. Questa scissione è complicata, ma importante, e ha bisogno di qualche spiegazione.

Sia in Iraq che in Siria lo Stato Islamico ha commesso massacri contro gli sciiti, così come le milizie sciite hanno massacrato i sunniti in entrambi i paesi.

Le reti più tradizionali di Al Qaeda sono rimaste fermamente contrarie ad attaccare gli sciiti e hanno sostenuto la solidarietà tra musulmani. La gente spesso sottolinea che la madre di Osama Bin Laden era essa stessa una sciita – in realtà un alawita della Siria. Ma la necessità di unità è stata più importante. Questa è stata la questione principale nella divisione tra Al Qaeda e lo Stato Islamico.

Anche in Afghanistan i talebani hanno sostenuto con forza l’unità islamica. Lo sfruttamento sessuale delle donne da parte dello Stato Islamico è qualcosa di profondamente ripugnante anche per i valori talebani, che sono profondamente sessisti ma puritani e modesti. Per molti anni i talebani afghani sono stati coerenti nella loro condanna pubblica di tutti gli attacchi terroristici contro sciiti, cristiani e sikh.

Eppure questi attacchi avvengono. Le idee dello Stato Islamico hanno avuto una particolare influenza sui talebani pakistani. I talebani afghani sono un’organizzazione. I talebani pakistani sono una rete più sciolta, non controllata dagli afghani. Hanno compiuto ripetuti attentati contro sciiti e cristiani in Pakistan.

Sono lo Stato Islamico e la rete Haqqani che hanno effettuato i recenti attentati terroristici razzisti contro hazara e sikh a Kabul. I dirigenti talebani hanno condannato tutti questi attacchi.

Ma la situazione è in evoluzione. Lo Stato Islamico in Afghanistan rappresenta una secessione minoritaria dei talebani, in gran parte basata nella provincia di Ningrahar nell’est. Sono aspramente anti-Shia. Così come la rete Haqqani, un gruppo di mujahedin di lunga data in gran parte controllato dall’intelligence militare pakistana. Eppure, nel mix attuale, la rete Haqqani è stata integrata nell’organizzazione talebana, e il loro leader è uno dei leader dei talebani.

Ma nessuno può essere sicuro di ciò che riserva il futuro. Nel 1995 una rivolta dei lavoratori hazara a Mazar ha impedito ai talebani di ottenere il controllo del nord. Ma le tradizioni di resistenza hazara sono molto più profonde e lontane.

Anche i rifugiati hazara nei paesi vicini potrebbero essere in pericolo ora. Il governo dell’Iran si sta alleando con i talebani, e li implora di essere pacifici.

Lo fanno perché ci sono già circa tre milioni di rifugiati afghani in Iran. La maggior parte di loro è lì da anni, la maggior parte sono poveri lavoratori urbani e le loro famiglie, e la maggioranza sono hazara. Recentemente il governo iraniano, in condizioni economiche disperate, ha iniziato a deportare gli afghani in Afghanistan.

Ci sono circa un milione di rifugiati hazara anche in Pakistan. Nella regione intorno a Quetta più di 5mila di loro sono stati uccisi in assassinii e massacri settari negli ultimi anni. La polizia e l’esercito pakistani non fanno nulla. Dato il lungo sostegno dell’esercito e dell’intelligence pakistani ai talebani afgani, quelle persone saranno più a rischio ora.

Cosa si dovrebbe fare, fuori dall’Afghanistan? Come la maggior parte degli afghani, pregare per la pace. E unirsi alle proteste per l’apertura delle frontiere.

Lasceremo l’ultima parola a Graham Knight. Suo figlio, il sergente Ben Knight della Royal Air Force britannica, è stato ucciso in Afghanistan nel 2006. Questa settimana Graham Knight ha detto alla Press Association che il governo britannico avrebbe dovuto muoversi rapidamente per salvare i civili:

«Non siamo sorpresi che i talebani abbiano preso il sopravvento, perché non appena gli americani e gli inglesi hanno detto che se ne sarebbero andati, sapevamo che sarebbe successo proprio questo. I talebani hanno reso molto chiaro il loro intento che, non appena fossimo usciti, sarebbero entrati in azione. Per quanto riguarda la perdita di vite umane a causa di una guerra che non era possibile vincere, penso che si tratti effettivamente di una grossa perdita. Penso che il problema fosse che stavamo combattendo contro persone che erano native del paese. Non stavamo combattendo terroristi, stavamo combattendo delle persone che vivevano in quel territorio e a cui non piaceva il fatto che fossimo lì».

Articolo originariamente pubblicato sul blog AnneBonnyPirate

Traduzione dall’inglese di Gaetano Poppa per DINAMOpress

Immagine di copertina di Mez Merril da Flickr