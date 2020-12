Abbonati a DinamoPrint, sostieni Dinamopress

Mentre questo 2020 volge finalmente al termine, il 2021 è già in arrivo. Sperando sia un anno ricco di allegria e rivoluzioni, Dinamopress si prepara a lanciare nuove sfide e continuare a crescere.

Gli ultimi 10 mesi non sono stati facili. Il Covid-19 e le necessarie misure di distanziamento fisico hanno complicato la gestione della macchina che negli anni abbiamo costruito intorno al sito.

Mentre le visite aumentano, tutte le attività offline che sostengono economicamente la nostra informazione indipendente, gratuita e quotidiana sono finite nel congelatore: corsi, cene, serate, concerti, iniziative di autofinanziamento.

Avremmo voluto presentare il primo numero di DinamoPrint nel nostro festival annuale, a maggio, e il secondo a dicembre all’interno di L/ivre, festival di vini e libri indipendenti, ma siamo stati costretti a cancellare entrambe le iniziative.

Nella nuova situazione abbiamo riorganizzato il nostro lavoro coordinandoci in rete, organizzando dibattiti e presentazioni in streaming, ripensando i corsi per fare in modo che fossero fruibili anche da lontano.

Così in questo mese di dicembre abbiamo: un sito internet che in meno di un anno ha avuto circa 800 mila utenti unici e il doppio di visualizzazioni di pagine; quasi 70mila follower tra i diversi social network; tre corsi della dinamo e-school interamente online con un centinaio di iscrittə; il secondo numero della rivista DinamoPrint appena stampato.

Da oggi attiviamo anche una campagna abbonamenti annuale, con cui chiediamo a chi ama Dinamopress, lo legge, lo segue, lo usa, lo ritiene uno strumento utile a comprendere e trasformare il presente di sostenere il progetto e aiutarlo a diventare sempre migliore.

Con l’abbonamento base si acquista il numero 2 (dicembre 2020) e si prenota il numero 3 (maggio 2021) della rivista a 25 euro. Con gli abbonamenti da sostenitrice o sostenitore si dà un contributo fondamentale all’esistenza di Dinamo, ognunə in base alle proprie possibilità.

Per qualsiasi dubbio, richiesta, critica o consiglio scrivici a: abbonamenti.dinamo@gmail.com

ABBONAMENTI

Digitale: 15 euro

(Dinamoprint #2 e #3 in versione digitale)

Standard: 25 euro

(Dinamoprint #2 e #3 in versione digitale e cartacea + spedizione in Italia)

Sostenitrice / sostenitore: 50 euro

(Dinamoprint #2 e #3 in versione digitale e cartacea + spedizione in Italia + shopper)

Supporter plus: 100 euro

(Dinamoprint #2 e #3 in versione digitale e cartacea + spedizione + shopper + un libro)

Supporter gold: 200 euro

(Dinamoprint #2 e #3 in versione digitale e cartacea + spedizione + shopper + due libri)

Mecenate: 500 euro

(Dinamoprint #2 e #3 in versione digitale e cartacea + spedizione + shopper + due libri + corso online)

COME ABBONARSI IN TRE PASSI