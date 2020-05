Abbonamenti a Dinamo: missione (quasi) compiuta

Mancano pochi passi per concludere la distribuzione dei prodotti a chi ha sottoscritto un abbonamento al sito durante la campagna di dicembre-gennaio. Grazie a tutti loro, Dinamo è cresciuto ancora, anche durante questo periodo complicato. La novità più grande è stata riuscire a mandare in stampa, nonostante tutto, il primo numero del semestrale Dinamo Print. Il secondo uscirà a dicembre 2020.

Poco prima che iniziasse il lockdown, tra fine febbraio e inizio marzo, abbiamo spedito a chi li aveva chiesti i due libri che già pronti (Extracittà, viaggio nel mondo dell’autogestione a Roma e Geografie della rivolta. Primo Moroni il libraio del movimento). Il 12 marzo, mentre eravamo costretti nelle nostre case, abbiamo regalato a tutti, al di là dell’abbonamento sottoscritto, le copie digitali di entrambi i testi, sperando di dare una mano a trascorrere in maniera meno noiosa il periodo di isolamento.

La scorsa settimana, poi, abbiamo completato tutte le spedizioni che ancora rimanevano in sospeso perché in attesa del cartaceo di Dinamo Print. Se non sono già arrivate a destinazione, lo faranno nei prossimi giorni. Sabato 23, infine, abbiamo organizzato una mattinata di ritiro dei libri per chi si trova a Roma. In questi giorni ultimeremo le consegne di chi non è potuto passare quel giorno.

Se vi siete abbonati a Dinamo e non avete ricevuto qualcosa, tra copie cartacee e digitali, o se c’è stato qualche altro tipo di problema, scriveteci a: abbonamenti.dinamo@gmail.com