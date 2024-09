50 anni dalla rivolta di San Basilio. Immagini dal corteo per Fabrizio Ceruso

Dopo tre giorni di scontri tra polizia e abitanti del quartiere di San Basilio, a Roma, per la tutela del diritto all’abitare, l’8 settembre del 1974 Fabrizio Ceruso viene assassinato da un proiettile delle forze dell’ordine. Dopo 50 anni dalla sua morte in tante e tanti sono scesi in piazza per tenerne vivo il ricordo e la lotta per cui perse la vita. Dopo la morte di Fabrizio, lə abitantə e i movimenti continuarono a difendere le case occupate finchè non gli vennero assegnate gli alloggi. Il corteo è terminato in piazza Balena, che da adesso sarà dedicata a Ceruso.

A distanza di 50 anni in Italia non esiste ancora una norma che tuteli il diritto alla casa, il disagio abitativo è in crescita, e la ricerca di soluzioni continua ad essere emergenziale, i movimenti per il diritto all’abitare, sindacati e associazioni chiedono che venga applicato uno piano strutturale come quello approvato dal comune di Roma ormai un da un anno, che ha messo delle basi, ma necessità di continuità e coerenza. Inoltre, si chiede l’abrogazione dell’articolo 5 che nega la residenza a moltə, la tutela del diritto alla sanità, la tutela dell’ambiente e la libertà di movimento.

Tutte le immagini di Patrizia Montesanti

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno