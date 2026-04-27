ITALIA
Ora e sempre Resistenza – 25 aprile 2026: le immagini dalle piazze
Nel giorno della vittoria contro il nazi-fascismo, in tutta Italia si sono svolte decine di manifestazioni per ricordare le partigiane e i partigiani che hanno lottato per la Libertà. Le foto di Veronica Figliuzzi (Roma), Luca Profenna (Padova) e Luca Greco (Milano)
LE FOTO DI VERONICA FIGLIUZZI DA ROMA
LE FOTO DI LUCA PROFENNA DA PADOVA
LE FOTO DI LUCA GRECO DA MILANO
La copertina è di Veronica Figliuzzi
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