25 aprile_Gaia Di Gioacchino_230423
ROMA

25 aprile 1945 SEMPRE: Roma è partigiana e antifascista

RepressioneGermania_Ulm5_260427
EUROPA

La repressione giudiziaria del dissenso politico in Germania: il caso degli Ulm5

Copernicus_Salalah_Port_Ablaze_Flicr_260428
MONDO

La guerra e le forme di governance in Iran

World_DennisSylvesterHurd_Flickr_260422
CULT

«The Rest and the West»: presentazione dell'ultimo libro di Mezzadra e Neilson

ITALIA

Ora e sempre Resistenza – 25 aprile 2026: le immagini dalle piazze

Nel giorno della vittoria contro il nazi-fascismo, in tutta Italia si sono svolte decine di manifestazioni per ricordare le partigiane e i partigiani che hanno lottato per la Libertà. Le foto di Veronica Figliuzzi (Roma), Luca Profenna (Padova) e Luca Greco (Milano)

LE FOTO DI VERONICA FIGLIUZZI DA ROMA

LE FOTO DI LUCA PROFENNA DA PADOVA

LE FOTO DI LUCA GRECO DA MILANO

La copertina è di Veronica Figliuzzi

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno