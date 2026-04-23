25 aprile 1945 SEMPRE: Roma è partigiana e antifascista

Anche quest’anno il 25 aprile sarà una grande giornata di lotta e di festa in tutta la città di Roma. Decine di iniziative, cortei, manifestazioni, per lo più autorganizzate e autogestite, arricchiranno il programma della giornata.

Quest’anno le realtà autogestite romane hanno deciso di costruire un manifesto comune proprio per segnalare la connessione profonda e la convergenza tra i quartieri e le iniziative. Questo è un fatto nuovo ma molto importante in un momento storico di avanzata violenta di legislazioni e operazioni politiche esplicitamente neofasciste che colpiscono in modo significativo le lotte sociali oltre che le basi su cui si fonda la nostra costituzione.

Convergere sui valori di fondo che il 25 aprile e la lotta partigiana rappresentano diviene allora indispensabile e urgente. Nel manifesto, si è deciso di fare emergere in modo netto che antifascismo e Resistenza oggi vogliono dire resistere al regime di guerra in cui stiamo vivendo, inteso come dispositivo di attacco ai territori e ai corpi, dentro e fuori il nostro paese.

L’attacco all’Iran e al Libano, il perpetuarsi del genocidio in Palestina saranno pertanto al centro dell’attenzione, così come i provvedimenti reazionari e coercitivi come il ddl Bongiorno e l’ennesimo aberrante decreto sicurezza imposto dal governo Meloni.

Rispetto alla Palestina infine, il 25 aprile avrà luogo in prossimità della partenza della nuova Flotilla diretta a Gaza. I collegamenti e i ponti con la Sicilia saranno pertanto numerosi.

I cortei mattutini saranno due. Il primo, a Roma Sud con partenza alle 10.30 da Piramide, è promosso dai comitati dell’ANPI ma vede la partecipazione attiva delle realtà sociali e autogestite di Roma Sud. Queste stesse realtà a partire dalle 13.30 organizzeranno un pic nic della Liberazione a Parco Schuster, con musica, parole, giochi, spettacoli di arte di strada e gran finale con il Samba della Liberazione.

A Roma Est l’appuntamento è alle 9.30 da Piazza delle Camelie con il tradizionale fiore al partigiano e a seguire dalle 10.30 con il corteo che percorrerà le strade di Centocelle fino al parco Modesto di Veglia al Quarticciolo, dove a partire dalle 14.00 è prevista la Festa della Liberazione con artisti di ogni genere che si alterneranno fino a sera sul palco.

A San Lorenzo l’appuntamento è alle 13.00 tra via dei Volsci, piazza dei Sanniti e via dei Sardi, con un lungo programma artistico e culturale che continuerà fino a tarda sera nelle vie del quartiere.

Al Pigneto la festa tradizionale per il 25 aprile avrà come sempre il suo perno su piazza Nuccitelli Persiani, con iniziative dalle 12.00 per tutto il pomeriggio fino a sera tardi.

Al parco degli Acquedotti dall’ora di pranzo sarà organizzato il tradizionale pic nic antifascista, con musica, spettacoli che continuerà per tutto il pomeriggio.

Lungo il litorale è stato inoltre organizzato un corteo studentesco per venerdì 24 aprile, che percorrerà anche le strade di Ostia con appuntamento alle 9.00 da via capo Sperone fino al Parco Pietro Rosa, dove è prevista l’assemblea finale.

Infine a Roma Ovest i collettivi antifascisti organizzano nella mattinata una passeggiata nei luoghi della memoria, un aperitivo musicale e un pranzo.

A quasi quattro anni dall’elezione del governo Meloni il tessuto connettivo antifascista della città regge, fa rete, e costruisce opposizione sociale dal basso. Non sappiamo cosa aspetta il futuro ma sappiamo che gli anticorpi e la determinazione a resistere non sono venuti meno: ancora una volta, ieri partigian*, oggi antifascist*.

La copertina è di Gaia Di Giacchino

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